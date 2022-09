Gigi Becali i-a luat pe Omrani și Compagno, dar fanii FCSB-ului vor un alt atacant: „Nu renunțați la el! Merită o șansă!” 

Vara aceasta FCSB s-a întârit masiv în zona ofensivă. Vicecampioana României i-a plătit lui FCU Craiova 1,5 milioane de euro pentru Andrea Compagno (26 ani), plus 10% dintr-un viitor transfer, și l-a achiziționat pe Billel Omrani (29 ani), liber de contract după despărțirea de CFR Cluj.

Cu toate acestea, fanii roș-albaștrilor cer cu insistență ca Andrei Dumiter (22 ani) să mai primească o șansă în atacul lui Nicolae Dică (42 ani). Suporterii au fost impresionați de evoluția jucătorului în victoria FCSB-ului 2 cu CS Dinamo, 3-1, din Liga 3, când Dumiter a marcat o dublă, așa că au început să-și manifeste dorințele pe social media.

„Nu renunțați la Dumiter ! Are stofă și o să crească de la meci la meci..

Duniter în Liga 3 marchează si se evidențiază! Oaidă când a încercat să ajute FCSB 2 în Liga 3 mai mult i-a încurcat, iar Dică îl bagă titular în Liga 1…

Dumiter merită o șansă!

Îmi pare bine pentru Dumiter!

Omrani pasă de gol, fiul fostului arbitru Tudor, gol și pasă de gol, Dumiter două goluri. Bravo, Steaua! Frumos antrenament pentru ce urmeaza in Ligă după această pauză.

Haruț ăsta a fost ținut numai pe bară și Dumiter avea potențial... dar lui nea Gigi îi plac vedetele”, sunt câteva din comentariile pe care internauții le-au lăsat pe pagina de Facebook a FCSB-ului.

Billel Omrani, pregătit să debuteze pentru FCSB

În aceeași partidă a jucat și Billel Omrani. Algerianul a fost nevoit să părăsească terenul în minutul 75, din cauza unei probleme medicale în zona coastelor. Însă, la finalul meciului atacantul a precizat că se află la 80% din punct de vedere fizic și că până la meciul cu FC Argeș, de pe 2 octombrie, de la 21:30, LIVE TEXT pe www.sport.ro va fi apt de joc.

„A fost bine pentru echipă, am câștigat. Pentru mine a fost bine să joc un meci amical (n.r - a fost meci oficial, în Liga 3), am reușit să dau un assist, am provocat un fault și după a fost gol. Sunt foarte fericit, m-am simțit bine fizic, lucrez foarte mult.

Am alergat mult, am făcut multe sprinturi. Acum trebuie să lucrez mai mult și vedem săptămânile viitoare. Mă simt foarte bine și sunt pregătit pentru meciul cu Argeș. Mai am puțin și revin la 100%, cred că sunt la 80%. Mai am nevoie să lucrez puțin.

Îmi place de antrenor, de toți jucătorii. M-au ajutat să mă integrez foarte rapid, suntem foarte serioși la antrenament, lucrăm foarte mult alături de staff.

Acum suntem pe locul 14. Vedem primul meci, cu FC Argeș, avem nevoie să câștigăm. După trebuie să câștigăm fiecare meci. Eu vreau să câștigăm titul, ăsta este obiectivul meu”, a spus Billel Omrani, după meciul cu CS Dinamo.