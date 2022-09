Pentru a prinde playoff-ul, FCSB a mai achiziționat un atacant. Billel Omrani (29 ani) a semnat cu vicecampioana României și a jucat deja la echipa a doua, în victoiria cu CS Dinamo, 3-0.

Algerianul a rezistat doar 75 de minute pe teren. A acuzat o durere în zona coastelor după o ciocnire cu un adversar și a fost schimbat de Leonard Strizu în ultimul sfert de oră. Cu toate acestea, Gigi Becali (64 ani) a anunțat la Ora Exactă în Sport, în direct pe PRO Arena, că Omrani va fi pe teren în meciul FCSB-ului cu FC Argeș, de pe 2 octombrie, de la 21:30, LIVE TEXT pe www.sport.ro.

„În primul meci îl veți vedea pe teren pe Omrani. Așa trebuie să joace (n.r. - Nicolae Dică, cu doi atacanți), nu dacă se poate. Pe teren trebuie să fie jucătorii valoroși, asta e deviza mea. Antrenorul trebuie să-i așeze.

Auzeam că spune Dică, dar am zis că nu mă bag, că ar vrea să joace 4-4-2. I-am zis că nu mă pricep și să nu mă întrebe pe mine. Nu mă pricep eu la sisteme, dar el spunea că vrea să joace 4-4-2. Spunea, acum nu știu dacă va face așa”, a spus Gigi Becali, la emisiunea Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.

Hotărârea omului de afaceri a venit la o zi după ce Mihai Stoica (57 ani) anunțase că Omrani încă nu este pregătit fizic și că mai are nevoie de timp.

„Omrani și Nikolov mai au. Vin după o perioadă în care au fost încărcați destul de tare. Săptămâna viitoare nu ne așteaptă clipe prea ușoare. Nu se știe dacă intră sau nu în calcule pentru meciul cu FC Argeș, mai sunt 8 zile. Nu știu care e ideea antrenorilor.

Omrani are cu două kilograme în plus. Le aruncă. (n.r - 10 kilograme?) Hai, mă, nu există așa ceva. Avea vreo 4! Pe 12 iunie a fost ultimul lui meci, la naționala Algeriei. Totuși, e naționala Algeriei, pe acolo mai joacă un Mahrez", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

VIDEO Billel Omrani vrea titlul cu FCSB! Declarațiile după victoria cu CS Dinamo, 3-0

„A fost bine pentru echipă, am câștigat. Pentru mine a fost bine să joc un meci amical (n.r - a fost meci oficial, în Liga 3), am reușit să dau un assist, am provocat un fault și după a fost gol. Sunt foarte fericit, m-am simțit bine fizic, lucrez foarte mult.

Am alergat mult, am făcut multe sprinturi. Acum trebuie să lucrez mai mult și vedem săptămânile viitoare. Mă simt foarte bine și sunt pregătit pentru meciul cu Argeș. Mai am puțin și revin la 100%, cred că sunt la 80%. Mai am nevoie să lucrez puțin.

Îmi place de antrenor, de toți jucătorii. M-au ajutat să mă integrez foarte rapid, suntem foarte serioși la antrenament, lucrăm foarte mult alături de staff.

Acum suntem pe locul 14. Vedem primul meci, cu FC Argeș, avem nevoie să câștigăm. După trebuie să câștigăm fiecare meci. Eu vreau să câștigăm titul, ăsta este obiectivul meu”, a spus Billel Omrani, după meciul cu CS Dinamo.



