„Ca fotbalist, pentru asta trăiești!” Damjan Djokovic a dezvăluit de ce a ales FCSB!

Croatul a dezvăluit că a ales FCSB-ul deoarece avea nevoie de o nouă provocare în cariera sa de fotbalist. Etunziasmul cu care Gigi Becali vorbește despre câștigarea titlului în noul sezon a cântărit decisiv în luare acestei decizii de către Djokovic.

Djokovic, în vârstă de 33 de ani, va purta numărul 88.

„Jucasem pentru cluburi care aveau presiunea de a câștiga ceva, de a face ceva important și mi-a lipsit presiunea unui astfel de obiectiv în ultimul timp. M-am gândit și că am 33 de ani și că încă îmi place să fiu provocat, să ajung într-un club nou fără să știu cum va fi.



Pe urmă, așa cum voi știți chiar mai bine decât știu eu, FCSB nu a mai câștigat campionatul de multă vreme. Am simțit acum că și patronul, și toată lumea din club au chef să realizeze ceva important.

Am o relație foarte bună și cu patronul, și cu restul lumii de acolo (n.r. - de la CFR Cluj), dar voiam o provocare nouă. Am fost la CFR de două ori și acum am ales altceva.

Faptele vorbesc cel mai clar, dacă am petrecut patru ani și jumătate în România înseamnă că m-am simțit foarte bine. Totul e mai ușor atunci când câștigi trofee, iar cu CFR am fost campioni, am mers bine și în Europa. Ca fotbalist, pentru așa ceva trăiești. Am petrecut la Cluj o perioadă fantastică”, a spus Damjan Djokovic, potrivit GSP.

Despre Djokovic

Damjan Djokovic s-a născut la 18 aprilie 1990, în Zagreb. A început fotbalul în Ţările de Jos, unde a fost format la cluburile ADO Den Haag, Excelsior Rotterdam şi Sparta Rotterdam. La vârsta de 19 ani a ajuns în Slovacia, la Spartak Trnava, iar la începutul lui 2011 a semnat cu Monza, club care l-a vândut, apoi, la Cesena. A urmat transferul la Bologna, club care l-a împrumutat, în vara lui 2013, pentru un sezon, la CFR Cluj.

A mai evoluat pentru AS Livorno, Gazelec Ajaccio, Greuther Furth, Spezia Calcio şi HNK Rijeka, iar în septembrie 2017 a revenit la CFR Cluj, alături de care a câştigat 4 titluri de campion (2018, 2019, 2020, 2021) şi o Supercupă a României (2019). La începutul lui 2021 s-a transferat la Rizespor, club de care a aparţinut până în vara lui 2022 (a fost împrumutat între februarie 2022 şi 30 iunie 2022 la Adana Demirspor).

În sezonul 2022-2023 a jucat în 30 de meciuri şi a înscris două goluri pentru Al-Raed, din Arabia Saudită.

FCSB i-a mai transferat în această vară pe fundaşul sud-african Siyabonga Ngezana şi pe mijlocaşul ofensiv Alexandru Băluţă.