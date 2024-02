Gigi Becali, "antrenor" și la echipa pe care o vrea neapărat în play-off: "Bagă-l în echipă! Dacă nu îl bagi, mănânci bătaie"

FCSB este deja calificată matematic în play-off și își așteaptă celelalte adversare, printre favorite numărându-se Rapid, CFR Cluj, Universitatea Craiova și Farul Constanța. O luptă serioasă se poate da pentru locul 6 între FC Hermannstadt, Sepsi, U Cluj, Petrolul FC U Craiova și chiar UTA Arad.

Gigi Becali, sfaturi pentru FC U Craiova, echipă pe care o vrea în play-off

Gigi Becali spune că și-ar dori ca locul 6 să îl obțină FC U Craiova, având în vedere ambiția lui Adrian Mititelu. Totuși, finanțatorul de la FCSB spune că omologul din Olteania are "niște fixuri" în legătura cu echipa de start și îl sfătuiește să înceapă toate meciurile cu Vlad Achim și Yassine Bahassa printre titulari.

"Hermannstadt sau Sepsi în play-off. Mi-ar conveni Mititelu mai mult decât toate dacă s-ar putea. El are ambiție și se bate cu toți la sânge. Mititelu are orgoliu, vrea să se bată cu toți, să arate.

Mititelu are și echipă, dar o dă câteodată în bară. Achim îi ține echipă, e dirijor cum e la mine Șut. El nu-l bagă și mănâncă bătaie, dar Achim ține echipa. Are ambiție și nu îl bagă pe Bahassa pentru că n-a semnat cu el. Bagă-l, bă, oricum n-a semnat. Bagă-l, Bahassa are valoare. Se ambiționează cu fundașul dreapta, Neagru. Are niște fixuri d-alea oltenești din cauza cărora pierde", a spus Gigi Becali, la Fanatik.

FC U Craiova se află pe locul 11, cu 30 de puncte, la patru lungimi în spatele ultimei poziții de play-off, care este ocupată acum de FC Hermannstadt.

În ultimele cinci etape din sezonul regulat, FC U Craiova va înfrunta CFR Cluj, FC Hermannstadt, Poli Iași, UTA Arad și Universitatea Craiova.