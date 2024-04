Gigi Becali a venit cu replica, după ce Victor Pițurcă l-a făcut praf

Victor Pițurcă a vorbit recent despre situația de la FCSB, unde Gigi Becali a afirmat în mai multe rânduri că intervine la echipă. Fostul selecționer a precizat că latifundiarul din Pipera e ”anti-sport” - DETALII AICI

Gigi Becali, discurs-manifest după ce Victor Pițurcă l-a făcut praf

Gigi Becali a intervenit în direct la televiziunea DigiSport și i-a răspuns lui Victor Pițurcă. Patronul FCSB a avut un discurs după atacul fostului selecționer și a pus, din nou, accent pe obiectivele sale.

”Și eu acum ce să zic? Am zis eu că știu sport? Eu nici nu spun că mă pricep. Eu am niște principii de viață. Nu că mă pricep eu. Fiecare om are niște principii de viață. Poate că are dreptate. Cine vrea, are dreptate. Doar că principiile mele sunt ale mele și le aplic cum vreau eu în viața mea!

Eu nu sunt stăpân de oameni. Eu sunt stăpân de afacerea mea. La mine în curte, în afacerea în care dau banii, stăpânesc! Cât timp eu îți dau salariu faci ce zic eu. Stăpânul trebuie să stăpânească. Eu sunt stăpân la FCSB. Se știu la mine de 20 de ani principiile mele. Când vii și semnezi contractul știi un lucru. Tu respecți că ai un contract cu mine și respecți ce spun eu. Că nu mă pricep eu la sport... E posibil să nu mă pricep. Să nu intru în faliment ca Dinamo, ca Rapid, ca toate cluburile de acum 20 de ani dispărute, eu îmi aloc niște proprietăți de-ale mele. Toți au intrat în faliment. Din toate calculele, îl excludem doar pe Hagi. Hai să facem o analiză.



Aici e vorba despre FCSB care are 15 milioane de euro datorie la Becali și încă 10 de când am preluat clubul. Steaua e FCSB. Eu am avut ofertă 50. Eu, Becali, care nu mă pricep nici la fotbal, nici la nimic, eu dacă vând câștig 25 de milioane. Vorbim de CFR care costă 35 de milioane de euro datorie plus vreo 10 și dacă o vinde nu o ia nimeni! Eu am știu să investesc. Că mă duce mintea! Am dat 10 milioane când lumea nici nu avea bani să treacă strada. Și vă mai spun încă ceva. Bun, nu mă pricep.



Am bătut Chelsea, 11 milioane Man, 10 milioane Stanciu. Păi noi trebuie să vorbim aici de bani și de performanțe. Totul în lume e pe bani! Dacă duc eu echipa în Liga Campionilor, Pițurcă ce o să mai zică? Nu am nevoie să fiu antrenor. Am nevoie să câștig bănuțul meu

(...)

Pițurcă, vezi-ți de viața ta! De familia ta. E rușinos. De ce vorbești de un fost prieten al tău? Nu e frumos să vorbești așa aiurea. Ironii să facă el cu cine vrea. Nu e frumos să facă cu mine ironii. Am o vârstă, nu-mi mai arde mie de ironiile lui.”, a spus Becali, pentru sursa citată.

Pentru FCSB urmează meciul cu CFR Cluj de duminică, 14 aprilie, de la ora 21:00, în etapa #4 din play-off-ul Superligii României. Cele două se vor întâlni pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia.

Cum arată clasamentul play-off-ului

1. FCSB - 41 de puncte

2. CFR Cluj - 31 de puncte

3. Universitatea Craiova - 31 de puncte

4. Rapid București - 28 de puncte

5. Farul Constanța - 26 de puncte