Gigi Becali a remarcat un fotbalist din Superligă: ”Băi, ce deștept e!”

Soarta partidei a fost decisă de greșelile de arbitraj ale brigăzii conduse de Istvan Kovacs. Cel puțin aceasta este concluzia trasă de mai multe personaje importante din fotbalul românesc.

Imediat după meci, cei de la Petrolul au contestat vehement arbitrajul și nici reacția lui Gigi Becali nu a întârziat să apară.

Gigi Becali: ”Băi, ce deștept e Țicu ăsta!”

Printre altele, Becali l-a lăudat pe Valentin Țicu (23 de ani), căpitanul de la Petrolul, pentru discursul său de la finalul meciului din Gruia. În plus, patronul de la FCSB a remarcat și calitățile fundașului de la Ploiești.

“Țicu ai văzut ce a zis Țicu. Băi ce deștept Țicu ăsta. A zis domne a câștigat FCSB, trebuia să câștige și CFR, dacă a câștigat FCSB. Băiat deștept și bun fotbalist. Se va duce acolo Vulturar și va găsi unul de culoare, ortodox, din Africa de Sud, care să pe stea peste 1.90 și să stea până găsește un african atacant.

La mijloc nu vreau africani, îl am pe Șut al meu e cel mai bun, ca Șut nu poate să fie nimeni. Olaru nu mai are nevoie de laude, pe Șut îl laud pentru că nu e văzut, trebuie să zici ca să-l vadă. Pe Olaru îl vede toată lumea, eu îl spun pe ăla pe care nu îl vedeți voi. Nu îl vede Edi Iordănescu”, a spus Becali, la Fanatik.ro.

Țicu joacă pentru prima echipă a Petrolului din sezonul 2018-2019, când echipa era în Liga 2. A strâns 142 de meciuri pentru ploieșteni în toate competițiile, reușind să marcheze de șase ori și să ofere zece pase decisive.

Ce a spus Valentin Țicu după CFR Cluj - Petrolul 1-0

”Cred că tot meciul am jucat de la egal la egal. În seara asta nu am simțit că a fost mai presus decât noi. Ne pare rău că am pierdut, asta a fost.

Din câte am înțeles, am avut un penalty clar. Nu înțeleg ce se întâmplă, avem VAR. Noi nu avem VAR, avem niște reluări pentru că dacă aveam VAR era penalty. Am văzut și eu în vestiar faza, îl calcă clar, dar dacă domnul arbitru așa a considerat... A câștigat FCSB ieri și trebuia și CFR să câștige astăzi”, a spus căpitanul Petrolului.