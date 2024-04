Echipa pregătită de Elias Charalambous și-a asigurat după trei etape disputate în play-off 10 puncte avans față de locul doi, ocupat în acest moment de CFR Cluj, dar și față de locul trei, ocupat de Universitatea Craiova.

Gigi Becali a pus ochii pe un fotbalist din Liga 1 și vrea să-l transfere la FCSB

Conform OrangeSport, Gigi Becali ar fi pus ochii pe fundașul central al lui Gică Hagi de la Farul Constanța, Mihai Popescu. Fotbalistul este cotat la 900.000 de euro de site-urile de specialitate și e legitimat la campioana en-titre din iulie 2022.

Sursa citată a susținut că FCSB vrea să-l transfere pe Mihai Popescu la vară, pentru a-și consolida compartimentul defensiv.

Fundașul central a mai fost legitimat de-a lungul carierei sale fotbalistice la echipe precum Dinamo, Dunărea Călărași, ACS Berceni, FC Voluntari, St. Mirren, Heart of Midlothian și Hamilton Academy.

La FCSB, pe poziția de fundaș central activează în clipa de față Siyabonga Ngezana, Joyskim Dawa, Vlad Chiricheș și Denis Haruț.

Gigi Becali a spus ce se întâmplă cu transferul lui Louis Munteanu: ”S-a schimbat situația”

„Eu îți spun un lucru. Nu trebuie să intri în competiție. Eu am vorbit cu Gică și i-am cerut acordul. Mi-a zis că pot. 'Eu nu am bani să dau pe el', mi-a spus Hagi, că nu are bani să dea pe el.

(n.r. Farul a spus că intră în competiție pentru Munteanu) Dacă nu au bani, ar intra în competiție? Înseamnă că au bani, că doar nu îl ia cu macaraua. Dă bani Rivaldo, așa am înțeles. S-a schimbat situația”, a spus Becali, la Digi Sport.