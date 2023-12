Gigi Becali a dezvăluit care e starea lui Darius Olaru după ce a ieșit accidentat în meciul cu CFR Cluj și și-a certat căpitanul 

Vicecampioana României nu a reușit să plece cu cele trei puncte din Gruia, văzându-se nevoită să egaleze, după ce a fost condusă prin golul lui Tachtsidis. Căpitanul Darius Olaru a fost cel care a restabilit echilibrul pe tabelă, în minutul 26. Mijlocașul însă nu a încheiat prima repriză pe teren, fiind schimbat în minutul 45, după un fault dur al lui Avounou.

Gigi Becali îl „ceartă” pe Darius Olaru și a dat detalii despre starea sa

Accidentarea fotbalistului părea ca fiind una serioasă, Olaru fiind ajutat să părăsească terenul, însă Gigi Becali a dezvăluit că a suferit doar o contuzie. Finanțatorul de la FCSB a precizat că i s-a transmis din partea doctorului că Olaru este bine și nu a ezitat să își certe fotbalistul.

„Olaru, de la un timp, crede că poate să facă ce vrea. Bă, joacă mai repede! O să joace și accidentat Olaru. Nu are nimic, o să joace. Nu mi-a fost teamă. E adevărat că a fost intrarea cum a fost, dar nu avea cum să fie ceva grav, e contuzie. A fost lovitura atât de tare încât i-a făcut o vânătaie mare. A văzut doctorul. Nu mai trebuie să facă RMN, nu e clar?”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Declarațiile lui Elias Charalamous, după CFR Cluj - FCSB 1-1

Tehnicianul vicecampioanei României a avut un discurs dur după remiza cu CFR Cluj, la adresa golului anulat al lui Florinel Coman.

"Vreau să-mi felicit jucătorii, deoarece au avut o reacție bună, mai ales după ce au primit gol. Sunt mândru de ei.

Nu înțeleg cine decide și cum decide, poate unii oameni sunt răi cu Florinel, pentru că el a spus anumite lucruri săptămâna trecută, dar este un jucător al echipei naționale și merită mai mult respect din partea lor.

Am văzut faza, a fost un gol clar, nu știu cine a decis. Arbitrul a mers la VAR, a văzut faza și a dat fault, nu înțeleg și îmi pare rău pentru băieți. Noi am câștigat meciul, dar cineva a decis că nu am câștigat azi. Este foarte clar, nu am nicio îndoială.

Sunt aici de aproape un an și nu am vorbit niciodată despre arbitri, dar pentru ce s-a întâmplat azi, trebuie să o fac, pentru că dacă nu aș vorbi, m-aș simți ca un prost. Îmi pare rău pentru băieți, pentru că au dat totul, și-au dat viața, de asta sunt așa nervos. Au făcut o treabă foarte bună. Florinel trebuie să fie respectat mai mult", a spus tehnicianul FCSB-ului după meci.