Cele două cluburi se vor înfrunta în etapa a 12-a din sezonul regulat al Superligii României. Ultima înfruntare dintre Farul Constanța și Oțelul Galați s-a petrecut în 2016, când campioana a câștigat cu 5-2 în deplasare.

Gică Hagi laudă un antrenor din Liga 1: "Nu pot decât să-l felicit"

Gică Hagi l-a lăudat pe Dorinel Munteanu, despre care a spus că a făcut o muncă extraordinară de când a preluat-o pe Oțelul Galați. De asemenea, tehnicianul Farului a subliniat că va fi o deplasare grea și că elevii săi trebuie să fie într-o formă bună pentru a pleca de la Galați cu puncte.

„Dorinel a făcut o muncă extraordinară acolo, luând echipa de unde a luat-o, a dus-o, unde a dus-o. Să facă o echipă care se luptă de la egal la egal cu toți. A făcut o echipă care arată foarte bine.

Suntem conștienți că e o deplasare foarte grea. Trebuie să fim în formă maximă și să facem un meci complet, să venim la Constanța cu o victorie sau măcar să revenim cu un punct.

Am analizat, am văzut, nu am decât să-l felicit pe Dorinel pentru munca pe care a făcut-o și sper să fim noi mai buni decât ei”, a spus Gică Hagi la conferința de presă premergătoare meciului.

Farul Constanța, în această stagiune

După 10 meciuri desfășurate în primul eșalon al României, Farul Constanța se situează pe locul șapte cu 15 puncte, la egalitate cu Petrolul Ploiești, ocupanta locului șase.

Formația dirijată de Gică Hagi a înregistrat până acum cinci victorii și cinci înfrângeri. Campioana en-titre nu a înregistrat niciun rezultat de egalitate în această stagiune.