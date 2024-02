Gică Hagi e convins, după Sepsi OSK - Farul 0-1: ”Să fim sinceri”

După ce a pierdut în etapa precedentă, scor 0-2 cu Dinamo, Farul Constanța a reușit să obțină trei puncte importante pe terenul celor de la Sepsi OSK.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Constantin Grameni, în minutul 87, după o fază controversată. După meci, Gică Hagi a analizat partida și a recunoscut că adversarii au fost cei care au dominat partida.

Farul se gândește acum la meciul din următoarea etapă, cu Oțelul Galați, echipa lui Dorinel Munteanu.

Gică Hagi: ”Sepsi a făcut un meci bun”

„Știam că întâlnim o echipă foarte bună, care știe fotbal. Am suferit, cred că victoria ne mulțumește, dar Sepsi a făcut un meci foarte bun. Am avut și noi momentele noastre, în special repriza a doua, am creat puțină presiune pe linia lor de fund.

Cred că Sepsi a făcut un meci bun. Așa sunt toate meciurile. Când toată lumea se luptă, cu oricine ai juca sunt meciuri grele, trebuie s-o faci bine în teren.

Astăzi am avut noroc, să fim sinceri. Ei au dominat, au controlat meciul de la cap la coadă. Noi am știut să ne apărăm bine și mă bucur. Sunt momente și momente, am luat cele trei puncte care sunt foarte, foarte importante.

Toate meciurile sunt foarte grele, vom întâlni o echipă (n.r. - Oțelul Galați) care aleargă, face presiune, face lucruri tot timpul în față. O să fie mici detalii care o să facă diferența”, a spus Gică Hagi, la flash-interviul de după partidă.

În urma acestui rezultat, Farul Constanța a urcat pe locul patru, cu 40 de puncte, peste Universitatea Craiova și la cinci puncte de CFR Cluj, echipa de pe locul trei.

Programul Farului Constanța până la finalul sezonului regulat:

Farul Constanța - Oțelul Galați

Universitatea Cluj - Farul Constanța

Farul Constanța - CFR Cluj