Campioană în sezonul precedent, Farul este pe locul opt și se luptă pentru accederea în play-off.

”Regele” a făcut un anunț major la conferința de presă. Este gata să lase locul unui alt antrenor la Farul Constanța și să vândă o bună parte din acțiunile clubului. Hagi nu are de gând să se retragă complet de la club și vrea să păstreze un procent de zece la sută din acțiunile clubului.

Gică Hagi: ”Lucrurile trebuie schimbate”

Într-o conferință-maraton, Hagi a invitat oamenii de afaceri să cumpere pachetul majoritar de acțiuni al clubului său, cel mai bine organizat într-o ierarhie a Federației Române de Fotbal.

„Eu mâine vreau, eu nu mai vreau să fiu acționar majoritar. Am spus-o de 3-4-5 ani. Știți cu toții, spuneți numai ce vă convine vouă. Nu, asta e realitatea! La Federație a ieșit cel mai bine, totul îi aparține Farului, mie nu-mi aparține nimic.

Eu am doar acțiuni la Farul, Farul nu are debit la mine. Lucrurile trebuie schimbate. Dacă se dorește, dacă nu... cred eu că am făcut cât am putut. E un moment în care asta simt și asta zic”, a spus Gică Hagi, la conferința de presă.

Farul - Petrolul. Meci de play-off la Constanța

Farul şi Petrolul se vor duela într-un meci foarte important în lupta pentru play-off, cele două echipe fiind despărţite în clasament doar de un punct.

Trei victorii, patru remize şi două înfrângeri este palmarersul înregistrat de dobrogeni pe teren propriu în ediţia curentă. De partea cealaltă, prahovenii au pierdut în campionatul actual doar un joc în deplasare, în rest două succese şi şase rezultate de egalitate.