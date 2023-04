Gică Hagi a pedalat pe o nemulțumire după eșecul cu FCSB. Ce a răspuns când a fost întrebat despre cele trei schimbări de la pauză

FCSB - Farul 2-1

Cu această victorie, FCSB este pe locul 3, cu 37 de puncte, iar Farul rămâne pe primul loc în clasament, cu 39 de puncte.

Condusă la pauză cu 1-0 de FCSB, pe Arena Națională, Farul a arătat un joc substanțial mai bun în actul secund. Chiar dacă Florinel Coman a marcat pentru 2-0, marinarii au revenit rapid mai ales datorită schimbărilor efectuate de Gică Hagi la pauză. "Regele" a revitalizat jocul echipei sale și Enes Sali, intrat la pauză, a redus din diferență.

Hagi, după FCSB - Farul 2-1

FCSB a știut să contracareze jocul pus la punct de Farul și a gestionat cu luciditate finalul de meci, câștigând cu 2-1.

"Prea ușor am pierdut mingea, n-am știut să jucăm ca până acum, puteam să marcăm noi primii, dar în jumătatea adversă am avut calitate foarte puțină. Construcția a fost previzibilă și grea.

Ușor, pe o presiune a adversarului, trebuie să știi să știi unde să te duci, trebuie să ai atacanți care știu ce să facă. În careu au marcat un gol mai mult decât noi cei de la FCSB. Eu nu sunt mulțumit de cum a arătat echipa, ofensiv nu am fost noi. Când nu ești tu, e greu să ai pretenții la un asemenea nivel.

Important e că nu am fost noi. Când pierzi, e clar că ești supărat, am făcut lucruri extraordinare, dar n-am fost noi, nu puteam să aspirăm la rezultate foarte bune. Sunt momente și momente... Așa a fost, așa a venit, trebuia să fac ceva, nu eram mulțumit (n.r. - despre schimbările de la pauză), ofensiv nu a mers cum am vrut noi.

La ultima pasă atacanții au pierdut mingile, cât să aducă echipa? Cât să facă? Atacanții au făcut foarte puțin în seara asta", a declarat Gică Hagi, la finalul partidei de pe Arena Națională.

FCSB - Farul Constanța 2-1

În urma unui start în forță al echipei de la malul mării, „roș-albaștrii” au fost cei care au dat lovitura pe tabela de marcaj, în cele din urmă. Andrea Compagno (35') a fructificat o lovitură de la 11 metri, după ce Istvan Kovacs a fost chemat la monitor și a luat decizia de a oferi celor de la FCSB un penalty.

În repriza secundă, Florinel Coman (47') a luat o acțiune în propriile mâini și l-a învins pe Aioani fără nicio problemă. Winger-ul formației dirijate de Elias Charalambous a dus, astfel, scorul la 2-0, dar Farul Constanța a dat semne de revenire și a redus din diferență, prin Enes Sali (52').

Tabela a rămas nemodificată până la fluierul de final al centralului Istvan Kovacs, iar FCSB a reușit să o învingă pe Farul Constanța pentru prima dată în această stagiune, după ce Gică Hagi a reușit să-i bată pe „roș-albaștri” în ambele partide din sezonul regulat al primului eșalon al României.