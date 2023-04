Denis Alibec, lecție de fair-play după eșecul cu FCSB: „Au meritat victoria! Ne-au surprins!”

FCSB a câștigat partida cu Farul Constanța, 2-1, din runda a patra a play-off-ului, și s-a apropiat la 2 puncte de echipa pregătită de Gică Hagi (58 ani).

Denis Alibec consideră că FCSB a meritat victoria

Denis Alibec (32 ani) nu a izbutit să marcheze cu FCSB, ca în jocul trecut de pe Arena Națională. Atacantul Farului este de părere că roș-albaștrii au meritat cele 3 puncte, iar forțele trebuie concentrare pe partida cu CFR Cluj, de pe 22 aprilie, de la 20:30, LIVE TEXT pe www.sport.ro.

„Un meci prost făcut de noi, cred că Steaua (n.r. FCSB) a meritat victoria. Puteam să revenim în partea a doua, dar ăsta este fotbalul. Sper ca în meciul următor să luăm cele 3 puncte.

Nu am avut presiune, nu ne-am impus jocul. S-a văzut lucrul acesta. Ei ne-au surprins și au reușit să marcheze două goluri. Nu am mai revenit, am avut multe meciuri în care am revenit, în seara asta nu am mai putut revenit.

Azi am intrat să îmi ajut echipa și să încercăm să câștigăm, dar din păcate nu am reușit asta. Important de acum e meciul cu CFR-ul, dacă reușim să câștigăm rămânem pe primul loc. Dacă se va juca așa va fi o luptă strânsă”, a declarat Denis Alibec la finalul meciului.

Clasament play-off

1. Farul Constanța - 39 de puncte

2. CFR Cluj - 38 de puncte

3. FCSB - 37 de puncte

4. Universitatea Craiova - 32 de puncte

5. Rapid - 28 de puncte

6. Sepsi OSK - 24 de puncte