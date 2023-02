Gică Hagi a numit jucătorul fundamental de la Farul: "El face diferența, e numărul 1!"

Alibec, cu 10 goluri marcate în 18 meciuri din acest sezon, s-a dovedit decisiv pentru Farul în numeroase momente inclusiv în victoria cu FCSB din urmă cu două runde, scor 3-2, când constățenii au revenit pe primul loc în Liga 1.

Gică Hagi: "Alibec e numărul 1!"

Suspendat la meciul cu Universitatea Craiova (2-1) din cauza cumulului de cartonașe galbene, Denis Alibec este în continuare lăudat de Gică Hagi, chiar dacă uneori "iese din ale lui", așa cum remarcă și "Regele".

"Jucătorul care în momentul de față face diferența e Alibec. E jucătorul care are și vârstă, e foarte talentat, are experiență. E foarte important în compartimentul de atac pentru toți ceilalți de lângă el. E un jucător fundamental pentru noi.

Eu trebuie să știu să îmi fac meseria cum trebuie, să am alternativă la Alibec pentru el. El e numărul 1. Eu cred că alternativele sunt Mazilu și Mateus. Ce să-i fac lui Denis? Are caracterul lui, el e el. Câteodată iese din ale lui, iar din orgoliul pe care îl are greșește și se ocupă de alte lucruri, mai ia un cartonaș, dar în rest ne-a ajutat foarte mult. Eu nu pot să stau într-un jucător, trebuie să caut alternative", a spus Gică Hagi, la Digisport.

La meciul cu Universitatea Craiova, în locul lui Alibec a apărut în atac tânărul Adrian Mazilu, despre care Gică Hagi spune că va fi o alternativă pentru momentele în care golgheterul va lipsi.

"Am avut Torje, Alibec, Moldoveanu, trebuia să le dăm prioritate, să ducă presiunea de la început. În iarnă am făcut o evaluare. Știam de el (n.r - Adrian Mazilu), de calitățile și de potențialul lui. A venit și momentul lui. La 15 ani, poate fizicul nu era la fel de dezvoltat, dar a debutat la fel ca mine, la 17 ani în Liga 1. A debutat bine și va rămâne bine", a mai spus Hagi.