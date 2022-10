Acest lucru s-a întâmplat după ce mai mulți fani de la Peluza Sud (CSA Steaua) au fost arestați în urma unor plângeri venite din partea celor de la Peluza Nord (FCSB), însă încercarea acestora a fost blocată de jandarmi, în urma controlului de rutină efectuat la intrarea pe stadion.

Unele dintre acuzele venite din partea fanilor de la Peluza Sud îl vizează chiar pe liderul celor de la Nord, Gheorghe Mustață, care se apără și spune că dacă foștii „frați”, acum rivali, vor aduce dovezi împotriva sa în această speță, atunci el va da foc steagului facțiunii pe care o reprezintă.

„Problema este în felul următor. Atâta timp cât jandarmeria la intrarea în stadion ne-a controlat, ne-am supus controlului... Au prins și de la noi băieți care aveau torțe. Au făcut controlul ca la fiecare meci, cum se face.

Acum, când s-a ajuns la ei (n.r. - fanii de la Peluza Sud)... abuz din partea jandarmilor. Păi dacă la voi a fost abuz, când jandarmeria are voie să te legitimeze, să te verifice, să vadă dacă nu cumva ești interzis să intri pe stadion... și la noi au prins băieți care erau interziși și au intrat pe stadion.

Nu există așa ceva (n.r. - că fanii de la Peluza Sud au fost verificați de jandarmi pentru a fi siguri că sunt din Arad). Jandarmeria asta ne-a făcut și nouă. În momentul în care te verifică sau ești suspect că e ilegal să intri pe stadion, te ia frumos din grup.

Ei m-au acuzat pe mine că eu am dat declarație la poliție împotriva băieților ălora care au fost arestați. Eu le-am zis că dacă ei vin cu o dovadă împotriva mea, atunci eu iau steagul de la Peluza Nord și îi dau foc”, a spus Gheorghe Mustață la PRO ARENA, în emisiunea „Ora exactă în sport”.

Gheorghe Mustață, mesaj dur pentru jucătorii lui FCSB, după umilința cu Silkeborg, scor 5-0

„Nu se mai poate în acest fel! Totul are o limită, iar jucătorii ăștia să nu creadă că au venit la Steaua (n.r FCSB) ca să încaseze salarii mari, prime, etc, etc, iar ei își bat joc de Gigi Becali și de noi.

Să le fie rușine tuturor celor care au jucat în meiciul ăsta cu Silkeborg, mai puțin lui Compagno, că săracul, băiatul ăla, nu are nicio vină. Ce vină are Compagno că ăștia din echipă nu sunt în stare să îi dea o centrare bună? Nu sunt în stare să îi dea nici măcar o pasă bună. Nu a primit nicio minge bună în tot meciul. Nu vreau să folosesc și cuvinte mai dure la adresa jucătorilor, gen mercenari, că și așa sunt prea supărat. Vom avea azi o discuție între noi suporterii și mai mult ca sigur vom merge peste jucători să discutăm cu ei. Dacă nu îi trezește nimeni din club, atunci lasă că îi trezim noi.

Batem sute și sute km după ei, iar ei își bat joc de noi. Se plâng pe la colțuri că unii nu joacă că nu îi bagă Gigi Becali. Uitați-vă, bă, că acum ați jucat toți. Aveți ce să îi mai reproșați lui Gigi Becali? Vouă nu vă e rușine de omul ăla?

A dat pe voi o gramadă de bani, iar unii dintre voi mimați fotbalul și îl luați pe Gigi de prost. Aveți cele mai mari salarii din România și ne faceți de râs în Europa. Gigi Becali trebuie să le taie salariile neapărat.

Trebuie să regândească o altă strategie de plată, cu prime în funcție de rezultate și să vedeți voi cum vor juca ăștia după ce vor fi arși la bani. Iar alții să treac și să stea pe bancă că nu merită să joace. Nu e deloc vina lui Dică că nu joacă Dică. El are susținerea noastră, iar noi niciodată nu o să ne înjurăm gloriile așa cum a fost înjurat Lăcătuș de alții. Dică și-a îndeplinit primul obiectiv și a calificat echipa în grupe. El nu a venit la Steaua (n.r FCSB) pentru bani, ci a venit doar pentru noi suporterii”, a spus liderul Peluzei Nord, potrivit Prosport - mai multe detalii AICI.