Gestul făcut de Florin Tănase după ce a marcat &icirc;mpotriva lui Metaloglobus Superliga
Florin Tănase a marcat în minutul 34 al partidei cu Metaloglobus din etapa a 13-a din Superliga României.

FCSBflorin tanaseMetaloglobusMihai Popescu
Decarul campioanei României l-a învins pe Gavrilaș de la 11 metri. FCSB a beneficiat de un penalty după ce David Irimia l-a doborât în careu pe Daniel Bîrligea.

Imediat după gol, Tănase a sărbătorit alături de ceilalții jucători de la FCSB, iar apoi s-a îndreptat la marginea terenului de unde a luat un tricou cu numele lui Mihai Popescu și l-a afișat în fața camerelor de filmat, semn că golul îi este dedicat fundașului.

Roș-albaștrii l-au pierdut pe Mihai Popescu la meciul echipei naționale cu Austria, scor 1-0. Fundașul central s-a accidentat în repriza secundă și a fost înlocuit cu Virgil Ghiță, omul care a marcat golul victoriei.

Diagnosticul a fost unul cumplit pentru Mihai Popescu: ruptură de ligamente, motiv pentru care fotbalistul nu are șase mari să mai joace în acest sezon. Mihai Popescu nu va mai juca în tricoul roș-albaștrilor. După accidentarea sa, Gigi Becali a anunțat că nu îi va mai prelungi contractul lui Mihai Popescu.

