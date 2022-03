Gestul care l-a impresionat pe Ioan Niculae: ”M-am dus la patron și i-am spus: 'Faceți-mi salariul la jumătate'”

Fostul goalkeeper al echipei naționale a jucat pentru Astra între 2013 și 2015. Acesta pierduse postul de titular în fața lui Silviu Lung Jr, și a cerut reducerea salariului său lunar de 10.000 de euro.

În ciuda insistențelor, Ioan Niculae nu a vrut să-i reducă salariul la jumătate, așa cum ceruse portarul.

„Cred că am fost singurul jucător din istoria fotbalului românesc care m-am dus la patron, în ultimul an, când nu mai apăram, și i-am zis: "Domnu' Niculae, faceți-mi salariul la jumătate!". "Păi, cum să ți-l fac jumătate?". "Nu mai apăr titular. Nu e normal ca eu să am mai mult decât Silviu Lung, care e titular".

Aveam 10.000 de euro pe lună și m-am dus să-mi facă 5.000. "Bă, n-am cum să-ți fac 5.000. Ți-l fac 7.000". Și mi-a făcut 7.000. La cererea mea. Am fost singurul din istoria fotbalului care a făcut asta! Și am luat banii”, a spus Dani Coman, pentru GSP.ro.

FC Argeș, Rocar, Rapid, FC Brașov, FC Vaslui și Astra Giurgiu sunt cluburile pentru care a evoluat Dani Coman în cariera sa.