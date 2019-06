"Gata, el o sa joace! indiferent cat greseste, el o sa joace! E fotbalist de zeci de milioane!" Becali a anuntat primul titular pentru noul sezon

FCSB incepe sezonul cu o schimbare importanta in primul 11.

Titular in poarta va fi Andrei Vlad. Pustiul adus de la Craiova a mai fost incercat de antrenorii FCSB ca prima optiune, insa greselile l-au readus pe banca.

Becali e convins ca Vlad ii va aduce zeci de milioane, asa ca cere ca portarul sa fie titularizat indiferent de consecinte.

"O sa avem 5 jucatori sub 21 de ani in teren! 5! Vlad va apara chiar daca greseste. Vlad intra in arena si acolo ramane. Trebuie sa-i dam incredere. Ii dam drumu', nu-l lasam. Ii dam drumu' sa creasca. Daca vrem sa luam bani, trebuie sa riscam. Vlad e jucator pe care poti lua zeci de milioane. Ca sa confirme, trebuie sa treaca un an. Si el, si Man, si Coman!", a spus Becali la PRO X.