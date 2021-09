Gabi Torje, supărat după înfrângerea cu Botoșani: ”Au unii din arte marțiale, luptători pe la Olimpiadă”

Mijlocașul a fost enervat de o declarație a lui Andrei Patache de la FC Botoșani, și a ținut să-l ”taxeze” pe acesta la interviul de după meci. Torje crede că Dinamo a arătat mai bine în meciul cu Botoșani.

”Am auzit ce a spus un jucător de al lor înainte de meci. Patache nu trebuie să uite că Dinamo este o emblemă a sportului românesc, în timp ce Botoșaniul are doar unii din arte marțiale și luptători pe la Olimpiadă. FC Botoșani nu a câștigat niciun titlu, ei trebuie să se mai gândească înainte să vorbească de Dinamo.

Probabil că lumea se aștepta să luăm iar vreo cinci goluri, dar Dinamo nu va mai fi niciodată o echipă care să se lupte pentru evitarea retrogradării. Am arătat mult mai bine decât cu FCSB, suntem o echipă în creștere. A fost un meci destul de bun pentru noi.

Am avut iar o echipă tânără, am ținut în șah echipa celor de la Botoșani, care se gândește la titlu, o formație valoroasă. Nu-mi aduc aminte foarte multe faze ale lor, dar merită victoria, au fost mai experimentați.

Am adus mingea în careu, am pus presiune, am făcut un meci bun, echipa s-a dăruit, dar câștigă formația care greșește mai puțin. Le urez baftă celor de la Botoșani mai departe”, a spus Torje.

Datorită victoriei cu Dinamo, FC Botoșani a urcat pe locul doi în clasamentul Ligii 1, la doar un punct distanță de liderul CFR Cluj. De cealaltă parte, câinii roșii se află pe penultimul loc, cu doar șase puncte.