Gabi Torje, resemnat că Dinamo va juca barajul: „Suntem conștienți că va fi greu, indiferent de ce echipă o să fie!” 

„Câinii” vor disputa un meci amical cu Zimbru Chișinău, sâmbătă, de la 14:00, astfel încât formația lui Uhrin să capete 'forțe' pentru a se putea lupta pentru salvarea de la retrogradare. Gabriel Torje, unul dintre liderii din vestiar, a vorbit despre situația în care se află echipa.

Gabi Torje, resemnat că Dinamo va juca barajul pentru salvarea de la retrogradare



Fotbalistul de 32 de ani s-a resemnat că echipa sa va disputa barajul pentru salvarea de la retrogradare, comentând și situația celor de la CSA Steaua, care încearcă să obțină drepturile de promovare în Liga 1.

„Am fi vrut să fim într-o situație mai bună în clasament și să abordăm această pauză competițională cu o liniște mai mare. Este foarte greu să treci peste două echipe, pentru că Mioveni a învins în ultima etapă. E aproape imposibil ca noi să câștigăm tot și ambele formații să se încurce cât avem noi nevoie.

Suntem conștienți că va fi greu la baraj. Cred că dacă în ianuarie ne zicea cineva dacă vrem să jucăm baraj cu toții ziceam da. Era o diferență destul de mare de puncte în iarnă. Indiferent ce echipă o să fie la baraj va fi un meci de care pe care.

Cei de la CSA Steaua nu renunță, dar din ce am citit ei nu au dreptul de a promova. Ne luăm și noi după ce se scrie, că nu știm noi ce este în acte. Trebuie să ne pregătim cât mai bine, momentan nu ne putem gândi la adversarii de la baraj.

Am fost foarte răcit, am stat 10 zile în pat, astăzi e prima zi de antrenament. Nu pot să vorbesc de antrenor și nu o să o fac cât timp sunt jucător profesionist. O să o fac după ce mă retrag.

Partida cu Zimbru ne ajută să vedem unde suntem, fiindcă am avut foarte multe probleme din cauza accidentărilor. Aici e și din cauza faptului că ne-am pregătit în ianuarie doar pe sintetic și nu am putut merge în Antalya. Treci de la o suprafață mai dură la una mai moale, e dificil, apar mici accidentări care după devin mai serioase. Mai este și stresul care are și el un rol”, a declarat Gabriel Torje pentru Digi Sport.

Dinamo se află pe locul 8 în clasamentul din play-out în acest sezon, având 10 puncte obținute, la opt puncte distanță de CS Mioveni, ocupanta locului 7 și nouă puncte distanță de Chindia Târgoviște, care se află pe primul loc în afara zonei roșii. „Câinii” au o înfrângere și o remiză în primele două etape ale play-out-ului.