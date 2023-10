Gabi Balint a dat verdictul după transferul lui Dorin Rotariu la FCSB

Liber de contract din vară, după ce s-a despărțit de bulgarii de la Ludogoreț, Rotariu se antrena la Timișoara alături de cei de la Politehnica, până la semnarea unui nou angajament.

În cele din urmă, fostul dinamovist a ales să meargă la FCSB, acolo unde va primi un salariu lunar de 20.000 de euro. Gigi Becali i-a propus un contract valabil pentru un sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă două.

Gabi Balint, fost mare internațional și analist TV, a dat verdictul după transferul nepotului lui Iosif Rotariu la FCSB. Dacă acesta va avea evoluțiile pe care le-a avut în tricoul rivalei Dinamo, Balint crede că vicecampioana va avea de câștigat de pe urma acestei mutări.

Gabi Balint: ”Nu știu dacă el va avea de câștigat”

”Nu pot să zic că sunt fericit sau nu. Eu aș dori ca Dorin să aibă evoluții foarte bune, pentru că eu țin într-un fel la el. Eu am vrut să-l iau și la Vaslui, când am antrenat acolo cu Rotariu, dar nu am reușit, apoi am plecat.

El a venit în fotbal ca un copil foarte talentat, promitea foarte mult. Am un regret că nu a arătat mai mult până acum, dar timpul nu este pierdut, are o vârstă bună de fotbal și poate își dă un restart la FCSB.

(...)

Nu e genul Compagno, e mai mobil, mai tehnic. Nu are lovitura de cap a lui, dar simte golul. Eu vorbesc și din amintiri, el a mai avut probleme cu niște accidentări.

Dacă e acela pe care eu îl știu, eu cred că FCSB va avea de câștigat. Nu știu dacă el va avea de câștigat. Aici și jucători buni au fost scoși din echipă”, a spus Gabi Balint, pentru Digi Sport.

Ce spune Iosif Rotariu despre "trădarea" lui Dorin Rotariu

Iosif Rotariu, unchiul fotbalistului, a precizat că fanii dinamoviști nu au de ce să fie supărați pe Dorin, pentru că a ales-o pe FCSB. Antrenorul a precizat că nepotul său și-a făcut treaba la „câinii roșii” și își dorește să ajungă la națională

„Nu are de ce să fie o supărare pentru Dinamo. El cât timp a fost acolo și-a făcut treaba. Dinamo a câștigat de pe urma transferului. El e un jucător profesionist acum. A mers la o echipă care se bate la titlu. Vrea să meargă la națională. De-a lungul timpului, mulți jucători au jucat și la Steaua și la Dinamo”, a spus Iosif Rotariu, pentru Sport.ro.