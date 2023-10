Dorin Rotariu a semnat cu gruparea roș-albastră, după ce a rămas liber de contract în august. Winger-ul a evoluat ultima dată la Ludogorets, iar pe parcursul sezonului trecut a fost trimis sub formă de împrumut la Atromitos.

Ilie Dumitrescu a fost cât se poate de sincer, după ce Dorin Rotariu a semnat cu FCSB

Ilie Dumitrescu, fost internațional român și actual analist TV, a vorbit despre transferul lui Dorin Rotariu la FCSB și a subliniat că fotbalistul e o alternativă extrem de bună pentru roș-albaștri în banda dreaptă.

De asemenea, Ilie Dumitrescu a remarcat faptul că Dorin Rotariu are calități extraordinare, i-a lăudat tehnica și a precizat că e un jucător care știe să ofere pase decisive.

„E o reacție normală! După plecarea lui Cordea, au fost încercați acolo ori Tavi Popescu, care nu poate da un randament foarte bun și a fost forțat și ca ’9’ fals și ca inter, ori Miculescu, care, deși are ceva timp la echipă, încă nu este jucătorul care să facă diferența. Ai nevoie în pozițiile astea, adică ceea ce face Florinel Coman în partea stângă, să ai același randament și în partea opusă. Atunci, clar s-a gândit că Rotariu poate fi o soluție foarte bună pentru postul ăsta.

Este competiție pe post. Este un jucător care a jucat în ultimii ani, chiar dacă nu a marcat foarte multe goluri. Cred că are vreo 34 de meciuri în sezonul 2022-23. Este un stângaci care are câteva calități extraordinare, mai ales pentru o echipă cu un profil ofensiv. Are o tehnică superioară, își asumă unu contra unu, apare foarte bine la finalizare, este genul de jucător care poate pune în valoare atacanți pentru că are și ultima pasă.

Este un jucător complet din punctul meu de vedere și este un transfer foarte bun”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit DigiSport.

Despre Dorin Rotariu

Ludogorets, campioana Bulgariei, l-a transferat pe Rotariu în iulie 2021, după ce și-a încheiat contractul cu Astana, oferindu-i un contract pe trei ani. După doar jumătate de sezon, atacantul a fost cedat temporar în Grecia, la Atromitos, unde a marcat patru goluri în 42 de apariții.

Crescut de Poli Timișoara, Rotariu a fost vândut în 2013 la Dinamo, pentru 1,1 milioane de euro. Formația din Ștefan cel Mare l-a cedat trei ani și jumătate mai târziu la Club Brugge, pentru 2,2 milioane de euro. Atacantul a mai evoluat pentru formații precum Mouscron sau AZ Alkmaar.

500.000 de euro este cota de piață a lui Rotariu, potrivit Transfermarkt

10 meciuri și un gol a strâns nepotul lui Iosif Rotariu la naționala României de seniori

„Rotariu a semnat deja. Este la antrenamente. A semnat pe un an plus doi ani, opțiunea clubului”, a spus Gigi Becali, potrivit DigiSport. „Salariul este de 20.000 de euro pe lună”, a mai spus patronul FCSB.