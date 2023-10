Vicecampioana României l-a transferat pe fostul dinamovist din postura de fotbalist liber de contract, după despărțirea de Ludogorets. Dorin Rotariu a jucat ultima dată în România în urmă cu cinci ani, atunci când evolua în tricoul lui Dinamo. Fanii dinamoviști nu au „încasat” prea bine anunțul transferului și și-au reamintit declarațiile făcute de fotbalistul român pe când evolua în tricoul alb-roșu.

Gigi Becali a confirmat transferul și a dezvăluit și ce salariu i-a oferit jucătorului pe care îl dorește de câțiva ani la echipa sa.

Cu cine a negociat Gigi Becali transferul lui Dorin Rotariu

Finanțatorul de la FCSB a vorbit pentru www.sport.ro și PRO TV și a spus și cum s-au purtat negocierile pentru transferul lui Dorin Rotariu, dezvăluind că a vorbit cu Iosif Rotariu, unchiul lui Dorin, și i-a transmis clar care este propunerea sa.

„Nu a fost greu să îl conving, a venit Rotariu, unchi-su, i-am spus din prima: 'Eu atâta pot să dau!', i-am dat o sumă pe care nici nu a comentat-o, i-am zis că nu fac contract decât pe un an și pe urmă pe încă doi. Adică, nu mai vreau să risc, i-am făcut un an plus doi ani, 20.000 salariu și gata”, a declarat Gigi Becali pentru www.sport.ro și PRO TV.

"De ce a ales Dorin Rotariu FCSB?" Iosif Rotariu a răspuns fără să stea pe gânduri

Iosif Rotariu a vorbit pentru Sport.ro după ce nepotul său, Dorin Rotariu, fost jucător la Dinamo, s-a înțeles cu echipa pregătită de Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

Fostul mare jucător a precizat că a fost de acord cu alegerea făcută de nepotul său și crede că FCSB i se potrivește cel mai bine, având în vedere stilul de joc pe care îl practică.

„(n.r. De ce a ales FCSB?) În primul rând, el a ales. Și eu am fost de acord. Eu cred că e echipa care i se potrivește cel mai bine pentru stilul său de joc. E o echipă combinativă, cu jucători tehnici, care joacă în viteză.

Da! L-a dorit Gigi Becali. Au fost conjuncturi în care nu a putut să vină. Îi place și sistemul 4-3-3 de la FCSB. E un jucător de viteză, poate juca și vârf împins”, a spus Iosif Rotariu pentru Sport.ro.

Ce i-a oferit Gigi Becali lui Dorin Rotariu pentru a-l convinge să semneze

„Păi da eu v-am spus că am nevoie neapărat de unul sau doi atacanți. Acum, dacă s-a ivit ocazia asta cu Rotariu e și un mare avantaj că nu mai așteptăm. Mai avem încă nouă etape de jucat până la transferuri, îl avem acum. Eu am spus că în iarnă, dar dacă am posibilitatea să îl iau de acum și să și joace, că poate juca, e mult mai mare avantajul.

Acum, gata, nu îmi mai e teamă, în astea nouă etape putem să luăm un avans de 15 puncte. Va fi atacant, el joacă toate posturile, vârf împins, al doilea vârf și extremă dreapta. El va juca atacant, că o să fie vârf, că o să fie extremă dreaptă, o să vadă antrenorii la antrenamente, dar cert e că se va începe cu el meciul de la Voluntari.

Eu am vrut tot timpul să îl iau pe Roti, dar nu am putut atunci. Da, 20.000 de euro lunar e salariul. Noi duceam lipsă de atacant, prea multe ocazii și nu marcam, acum o să marcăm 3-4 goluri la fiecare meci. Nu îl prezentăm, și-a luat mașina, și-a luat apartamentul în primire, deja mâine la antrenament, ce să mai prezentăm?”, a declarat Gigi Becali pentru www.sport.ro și PRO TV.

Despre Dorin Rotariu

Ludogorets, campioana Bulgariei, l-a transferat pe Rotariu în iulie 2021, după ce și-a încheiat contractul cu Astana, oferindu-i un contract pe trei ani. După doar jumătate de sezon, atacantul a fost cedat temporar în Grecia, la Atromitos, unde a marcat patru goluri în 42 de apariții.

Crescut de Poli Timișoara, Rotariu a fost vândut în 2013 la Dinamo, pentru 1,1 milioane de euro. Formația din Ștefan cel Mare l-a cedat trei ani și jumătate mai târziu la Club Brugge, pentru 2,2 milioane de euro. Atacantul a mai evoluat pentru formații precum Mouscron sau AZ Alkmaar.

500.000 de euro este cota de piață a lui Rotariu, potrivit Transfermarkt

10 meciuri și un gol a strâns nepotul lui Iosif Rotariu la naționala României de seniori

