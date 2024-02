Fotbalistul de clasă de la Rapid face anunțul înaintea meciului cu CFR: "Sunt apt!"

Claudiu Petrila (23 de ani) a revenit la antrenamente alături de colegii săi, iar vestea a fost transmisă prin intermediul unor imagini publicate pe contul de Facebook al celor de la Rapid, pe finalul lunii trecute. "Claudiu Petrila se antrenează cot la cot cu băieții", a fost mesajul giuleștenilor.

A revenit pe teren etapa trecută, în Rapid - Oțelul 2-1, pe Giulești, și se simte foarte bine.

Într-un interviu pentru Fanatik, extrema stângă spune că e gata pentru meciul cu CFR Cluj, din etapa a 25-a a Superligii. Petrila a suferit în toamnă o accidentare complicată: ruptură musculară și probleme la tendon.

"Într-un final am revenit pe teren după 3 luni de așteptare, au fost 3 luni care au trecut foarte greu. Am stat mai mult în sala de forță, dar acum am reușit să revin cu bine și sper să nu mă mai accidentez. Sunt apt deja, va fi un meci foarte greu la Cluj, știu foarte bine că au o echipă foarte bună, dar vom merge acolo să luăm cele trei puncte", a declarat Claudiu Petrila, potrivit Fanatik.