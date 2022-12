„Ne-am bătut singuri în seara asta!” Concluziile lui Toni Petrea după a treia înfrângere consecutivă a Chindiei 

Oltenii, aflați sub comanda unui antrenor interimar, Dragoș Bon, au bifat a doua victorie consecutivă în campionat, în timp ce echipa lui Toni Petrea a ajuns la a treia înfrângere consecutivă, toate cu primele trei clasate din sezonul trecut, CFR Cluj, FCSB și Universitatea Craiova.

Târgoviștenii nu au mai reușit să marcheze un gol de la sfârșitul lunii noiembrie, din meciul cu Universitatea Craiova, scor 1-1, din restanța etapei a șasea din campionat și se află pe locul 12 în clasament, având 21 de puncte obținute în 21 de meciuri jucate.

Ce a spus Toni Petrea după înfrângerea cu Universitatea Craiova

Toni Petrea a vorbit despre înfrângerea suferită, spunând că jucătorii săi s-au bătut singuri, în contextul în care erorile comise au dus la golurile oltenilor.

„Ce pot să spun, cred că ne-am bătut singuri în seara asta, nu știu dacă ne-a surprins cu ceva Univ. Craiova, am făcut cadouri, dacă pot să spun. Când întâlnești o echipă valoroasă, dacă are una sau două ocazii te taxează. În repriza a doua, în afară că au avut cornerul din care a ieșit gol, chiar și în inferioritate numerică am dat o replică destul de bună.

Aveam doi jucători care trebuiau să execute, așa a simțit, a luat el balonul, asta este, s-a întâmplat și la fotbaliști mai mari. La cum îl știu pe Chamed nu e genul de jucător care să își lovească adversarii intenționat, a fost o preluare mai lungă, dar dacă s-a studiat la VAR înseamnă că a fost de cartonaș roșu. din păcate cred că va primi două etape de suspendare și ne va lipsi.

Destul de greu de spus pentru că în perioada de iarnă nu poți găsi foarte mulți jucători, avem nevoie de întărirea lotului, ați văzut, pe bancă am avut doar 7 jucători, dar să vedem dacă se materializează ceva din ce s-a discutat până acum. Plecări vor fi dacă reușim să aducem, dacă reușim să aducem automat va trebui să eliberăm niște locuri.

Vom încerca să jucăm să câștigăm puncte, am pierdut în ultimele trei etape cu echipele care au pretenții de play-off. E îngrijorător pentru mine cum am încasat golurile, trebuie să îmbunătățim lucrurile, vom întâlni adversari care se luptă cu noi pentru salvarea de la retrogradare, va fi important și trebuie să ne luptăm”, a declarat Toni Petrea la finalul meciului.