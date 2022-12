După meci, Alexandru Crețu a vorbit despre evoluția colegilor săi și a evidențiat faptul că este unul dintre cei mai periculoși fotbaliști de la Universitatea Craiova, prin prisma faptului că își face mereu apariția în careul advers.

Fotbalistul a fost desemnat „Omul Meciului”

Alexandru Crețu, categoric: „Pentru mine nu e nicio surpriză”. La ce s-a referit închizătorul Universității Craiova

„Avem trei puncte la noi, am practicat un joc frumos și am terminat anul cu două victorii, erau importante, avem 38 de puncte, suntem acolo și ținem pasul cu echipele din fruntea clasamentului.E clar că vor fi schimbări, cred că schimbările sunt importante, ar trebui să ne motiveze pe fiecare. Poate vor pleca jucători, vor veni jucători noi. Acum așteptăm vacanța, să ne bucurăm de sărbători. A fost un an nu ușor, am muncit cu toții bine și îmi felicit colegii că am reușit să ne ridicăm.

Am marcat cinci goluri până acum, pentru mine nu e nicio surpriză. Dacă ne uităm la statistici, sunt unul dintre cei mai periculoși jucători de la Craiova. Apar în careu mereu. (n.r. ce antrenor i s-ar potrivi Craiovei) Nu vreau să vorbesc. Antrenorul cel mai bun e cel care ne face pe noi să jucăm fotbal. Nu e treaba mea să mă uit după antrenori. E prematur să vorbim acum. E clar că noi suntem acolo în fruntea clasamentului, stăm aproape de primele două locuri. Vedem ce se va întâmpla anul viitor”, a spus Crețu.

Alexandru Crețu are patru goluri în 20 de apariții în Superligă

În tururile preliminare în Conference League, fotbalistul a bifat un assist în șase meciuri

La națională, închizătorul a fost convocat de șapte ori

În următoarea partidă, Universitatea Craiova se va duela cu FC Botoșani pe 21 ianuarie, de la ora 18:00.