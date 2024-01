Oaspeţii au deschis scorul prin Jayson Papeau (43), care a reluat centrarea lui Omar El Sawy. Dinamo a egalat la scurt timp, prin Hakim Abdallah (45+1), care a deviat spectaculos cu câlcâiul. Rapid a obţinut victoria prin golul marcat de atacantul Borisav Burmaz (90), cu un şut din întoarcere.

Reacția lui Daniel Niculae după meciul cu Dinamo

Oficialul giuleștenilor a explicat că este mulțumit de faptul că Rapid a obținut cele trei puncte, însă nu s-a ferit să vorbească despre jocul slab prestat de echipă, mai ales în prima repriză.

"Foarte greu, cum a fost și meciul contra Craiovei din etapa trecută. Nu am jucat bine deloc, însă cred că am avut două penalty-uri care trebuia să fie acordate. Dacă nu câștigăm, îmi pare rău să spun, dar cred că ar fi fost viciere de rezultat. Normal că am crezut până în ultimul minut. Burmaz e un jucător foarte bun, de aceea a ajuns la Rapid, însă am așteptări mult mai mari de la toți jucătorii, pentru că astăzi nu am arătat bine și puteam să pierdem puncte importante.

Dinamo nu traversează cea mai bună perioadă, dar astăzi au făcut o partidă bună și în unele momente ne-au fost net superiori. Am arătat puțin obosiți, un fotbal foarte sărac în această seară. Dar valoarea și-a spus cuvântul în această seară.

E clar că ne-am fi dorit ca suporterii să fie aici, dar am fost și suntem alături de ei, cum și ei sunt alături de noi. Acum, băieții merg în Giulești să le dedice această victorie. Au demonstrat din nou că sunt cei mai frumoși suporteri din România", a declarat Daniel Niculae, la Arena Națională.