Deși poziția din clasament este una favorabilă, fostul președinte al clubului, Marcel Popescu, nu este mulțumit de parcursul echipei sub comanda lui Costel Gâlcă.



În exclusivitate pentru Sport.ro, Popescu a avut un mesaj dur pentru echipa din Bănie. Acesta a explicat că locul 2 nu este suficient pentru un club cu pretențiile Universității Craiova.



„Locul 2 în timpul competiției nu certifică nimic. Dacă, pe parcursul anului școlar, ești, să zicem, un outsider pentru locul 1, pe mine mă interesează la finalul cursei dacă ai luat medalia de aur, de argint sau de bronz.

Locul 2 îți oferă un anumit confort și te liniștește că ai șanse, dar Craiova este o echipă născută cu țelul de a fi campioană. Nu campioana unei mari iubiri, nu Craiova Maxima, dar este un brand extrem de nobil. Noblețea și-a câștigat-o treptat, atât pe plan intern, cât și în afara României”, a declarat fostul oficial pentru Sport.ro.



Lipsa de jucători de la Craiova în naționalele de tineret, un motiv de îngrijorare



Marcel Popescu și-a exprimat frustrarea față de faptul că Universitatea Craiova nu a avut niciun jucător convocat la naționala U21 a României, care a reușit recent o victorie categorică, 6-2, împotriva Muntenegrului, în cadrul preliminariilor pentru EURO U21 2025.

El consideră că o echipă de talia Craiovei ar trebui să aibă o prezență mai puternică în echipele naționale, atât de tineret, cât și la prima reprezentativă.



„În momentul de față, locul 2 nu mă mulțumește. De ce? Am văzut un meci cu Muntenegru, câștigat cu 6-2 la U20, dar Universitatea Craiova nu a avut niciun jucător, nici pe foaie, nici în teren. Asta este o bilă neagră!

La naționala mare, are câțiva jucători, dar nu are 5-6 pe teren, cum era atunci când România bătea Italia, campioana mondială. Acum are doar 2 selecționați și, dacă batem Cipru, facem mare banchet. Fals!”, a subliniat Popescu.



Deși la naționala mare sunt jucători de la Craiova, Popescu consideră că numărul lor ar trebui să fie mai mare, făcând o comparație cu perioada în care România învingea Italia, campioana mondială din acel moment.



El amintește de celebrul meci din 1983, când România a învins Italia cu 1-0 pe fostul stadion „23 August”, grație golului marcat de Ladislau Boloni, iar în teren evoluau nu mai puțin de patru jucători ai Craiovei.



Aceștia sunt:



Ilie Balaci (1973 și 1984), Aurel Țicleanu(1977-1984), Rodion Cămătaru (1974 - 1986) Sorin Cîrțu (1976 - 1983, 1984 - 1986)