Fost mare jucator la Barcelona, prezent in Romania pentru meciul Viitorului! Oaspete special pentru Gica Hagi! "Noi te asteptam"

Rivaldo va fi prezent la meciul Viitorul - Craiova.

Rivaldo, fostul mare fotbalist al Barcelonei, a anuntat ca vine in Romania pentru a urmari meciul Viitorului. Brazilianul a facut anuntul pe contul sau de Instagram. Rivaldo il va urmari din tribune pe fiul sau, Rivaldinho.

Castigatorul Balonului de Aur din 1999 a mai fost prezent in Romania la meciurile fiului sau, dar in perioada in care acesta juca pentru Dinamo. Astfel, Rivaldinho va fi urmarit pentru prima data de tatal sau din postura de jucator al Viitorului. Formatia antrenata de Gica Hagi joaca sambata, in play-off, cu Universitatea Craiova.

"Am plecat din Orlando US/ Miami US/ Barcelona ES/ Bucuresti RO/ Constanta Ro. Dumnezeu sa binecuvanteze aceste zboruri!", a scris Rivaldo pe contul sau de Instragram. Rivaldinho i-a raspuns tatalui sau printr-un comentariu: "Noi te asteptam".