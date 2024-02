Roș-albaștrii și-au asigurat 10 puncte diferență față de CFR Cluj, ocupanta locului secund, dar și față de Rapid București, care completează podiumul. Formația dirijată de Elias Charalambous a pus stăpânire pe prima poziție în clasament cu 58 de puncte înregistrate după 27 de etape.

Florinel Coman, declarații tari la flash-interviu: ”În seara asta nu am înjurat pe nimeni”

Florinel Coman a înscris două goluri în FCSB - FC Botoșani și a precizat la flash-interviu că încearcă să-și ajute cât de mult poate echipa.

De asemenea, winger-ul roș-albaștrilor a precizat că Nana Antwi, fundașul dreapta, a plâns după ce a fost eliminat, iar despre moldoveni s-a limiat să spună că pot câștiga play-out-ul dacă evoluează la fel ca în această seară.

”Ne gândeam că ne așteaptă un meci greu, chiar dacă jucăm cu ultima clasată. Era clar că vor veni cu o dăruire în plus, cu o altă viteză de joc. Am început foarte bine meciul. Am crezut că totul va fi conform planurilor, dar din păcate nu a fost așa. Jocul a luat o întorsătură cu acel roșu al lui Nana. E la primul meci ca debut, așa că ne pare rău pentru el. A început să plângă. L-am încurajat la pauză. Important e că își dorește.

Dacă Botoșaniul joacă așa în fiecare meci câștigă ușor play-out-ul.

Îmi ajut mult echipa, nu sunt egoist. Nu suntem relaxați, dar ne bucură că suntem la 10 puncte. Ne-a bucurat aseară eșecul Rapidului. E o luptă care pe care. Nu mă interesează (n.r. despre excluderea jucătorilor de la Rapid), ci doar de rezultat. E bine că am ieșit bine din această etapă.

La fotbal dacă nu ești nervos mai bine stai acasă. Am avut ieșiri, dar în seara asta nu am înjurat pe nimeni. Nu am înjurat niciun arbitru. Mă duc lângă el și îmi spune 'dă-i drumul'”, a spus Florinel Coman după meci.

FCSB - FC Botoșani 3-2

Florinel Coman a deschis scorul în minutul șase, în urma assist-ului provenit de la Adrian Șut. După un sfert de oră, Nana Antwi a fost eliminat după ce l-a faultat pe Enzo Lopez în minutul 18, iar FCSB a continuat partida în inferioritate numerică, până în minutul 56, când Juan Kaprof a văzut al doilea cartonaș galben și a părăsit prematur suprafața de teren.

În repriza secundă, Francesco Margiotta a restabilit egalitatea în minutul 47, doar că FCSB a revenit pe tabela de marcaj în minutul 71, prin golul lui Joyskim Dawa. Cinci minute mai târziu, Florinel Coman a realizat ”dubla”.

Pe final, ”centralul partidei”, Cătălin Ion Buși, a arătat al treilea cartonaș roșu. Darius Olaru a fost de această dată cel vizat, iar moldovenii au profitat de superioritatea numerică. FC Botoșani a micșorat diferența în minutul 90+4, prin Ofosu, doar că scorul a rămas 3-2 în favoarea roș-albaștrilor, iar FCSB a înregistrat, așadar, toate cele trei puncte.