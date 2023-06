Florinel Coman a semnat: "Bine ai venit!"

Gigi Becali i-a stabilit lui Florinel Coman o clauză de reziliere în valoare de 5 milioane de euro și i-a mărit salariul lunar la 30.000 de euro. Finanțatorul de la FCSB a recunoscut că se teme că l-ar putea piered pe fotbalistul născut în Brăila, având în vedere că respectiva clauza poate fi accesibilă pentru cluburile cu pretenții din străinătate.

Florinel Coman a semnat cu firma de impresariat P&P Sport Management

După sezonul de la FCSB cu numeroase realizări, Florinel Coman a decis să semneze cu P&P Sport Management, firmă de impresariat condusă de agentul italian Federico Pastorello.

Anunțul oficial a fost făcut de Pastorello, direct din Milano. Impresarul a postat câteva fotografii cu jucătorul lui FCSB și a anunțat acordul: "Sunt bucuros să anunț noul nostru jucător din familia P&P Sport Management. Bine ai venit, Florinel Coman!".

Cu Federico Pastorello lucrează și Florin Tănase, fostul jucător al lui FCSB, care a reușit în vara anului trecut să prindă un transfer în Emiratele Arabe Unite. În august 2022, Al Jazira a decis să achite clauza de reziliere în valoare de 3 milioane de euro.

În portofoliul celor de la P&P Sport Management se află, potrivit Transfermarkt, mai mulți fotbaliști importanți din străinătate, precum Demarai Grey (Leicester), Alex Meret (Napoli), Artur Melo (Liverpool), Joao Mario (Benfica), Neal Maupay (Everton) sau Stfan de Vrij (Inter Milano).

Florinel Coman poate pleca în această vară de la FCSB

Când i s-a mărit contractul de la 20.000 de euro pe lună la 30.000 de euro, șeptarul FCSB-ului l-a rugat pe Gigi Becali să-i reducă clauza de reziliere la 5 milioane de euro. Numai că, văzând evoluția lui Florinel Coman din play-off, unde a marcat 4 goluri și a oferit 5 pase decisive în 10 meciuri, patronul FCSB-ului nici nu vrea să audă de cele 5 milioane de euro pentru jucătorul său. Dorește doar să-l păstreze în lot și pentru sezonul 2023-2024, pentru a avea o șansă mai mare de a câștiga campionatul.

„Ce am avut de dat, am dat. Nu mă interesează să vând. Singurul jucător pe care îmi e frică să nu mi-l fure este Coman. N-aș vrea, dar are clauză. N-aș vrea să o plătească, nu mă interesează 5 milioane pe Coman”, a declarat Gigi Becali la conferința de presă susținută pe 1 iunie.