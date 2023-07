Florin Tănase anunță: "Mă gândesc să revin la FCSB!". Ce șanse sunt

FCSB l-a vândut pe Tănase în vara anului trecut, după ce Al Jazira a acceptat să achite clauza de 3 milioane de euro. În Emiratele Arabe Unite, atacantul a marcat șase goluri în 24 de apariții, iar după un singur sezon a decis să își rezilieze contractul.

Florin Tănase: "Normal că mă gândesc să revin la FCSB, dar au apărut oportunități din străinătate"

Acum, Florin Tănase nu exclude o revenire la FCSB, însă recunoaște că este tentat să evolueze la un alt cub din străinătate. De altfel, Gigi Becali a declarat miercuri seară că fostul său jucător are câteva oferte importante din Turcia și din țările arabe.

"Sunt jucător liber începând de ieri. Sunt în discuţii cu câteva cluburi din străinătate şi o să văd ce decizie o să iau.

Da, normal, că m-am gândit (n.r - să revină la FCSB), ţinând cont şi de relaţia mea cu nea Gigi şi de faptul că ţin cu această echipă de mic. Normal că mă gândesc. Dar au apărut aceste oportunităţi din străinătate şi va fi greu ca să revin.

Da, da (n.r - prioritatea e să se transfere în afara țării)! Cu siguranţă, dacă se va ivi posibilitatea, voi reveni la FCSB (n.r - la finalul carierei)", a spus Florin Tănase, pentru as.ro.

Gigi Becali: "I-am zis lui Tănase să s ducă și să facă bani"

Gigi Becali a dezvăluit cum a decurs discuția cu fostul căpitan de la FCSB și l-a sfătuit pe acesta să accepte oferta mai bună din punct de vedere financiar, chiar dacă i-ar fi promis că va reveni la echipa sa dacă va fi liber de contract.

În urmă cu o lună, turcii au scris că Florin Tănase este în atenția celor de la Trabzonspor, fosta campioană a Turciei.

„El a rămas liber. Am vorbit cu el și a zis că în cazul în care rămâne liber vrea să vină la noi cu siguranță. Între timp, am vorbit cu el și mi-a spus: 'Nea Gigi, am ofertă de 3 milioane de euro pentru 2 ani din Turcia'.

Și mai are una din țările arabe. Una mai mare! I-am zis să se ducă și să facă bani, chiar dacă mi-a promis. Dacă ai oferte bune, l-am îndrumat să se ducă”, a spus Gigi Becali, la Orange Sport.