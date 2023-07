Florin Tănase, înapoi la FCSB?! Becali a dezvăluit ce a discutat cu fostul căpitan al vicecampioanei

Internaționalul român și-a încheiat socotelile cu Al-Jazira, iar cei de la FCSB sperau într-o revenire a fostului căpitan al vicecampioanei, doar că Tănase a primit o ofertă mult mai tentantă din Turcia.

Gigi Becali a dezvăluit cum a decurs discuția cu fostul căpitan de la FCSB și l-a sfătuit pe acesta să accepte oferta mai bună din punct de vedere financiar, chiar dacă i-ar fi promis că va reveni la echipa sa dacă va fi liber de contract.

Florin Tănase nu mai vine la FCSB

În urmă cu o lună, turcii au scris că Florin Tănase este în atenția celor de la Trabzonspor, fosta campioană a Turciei.

„El a rămas liber. Am vorbit cu el și a zis că în cazul în care rămâne liber vrea să vină la noi cu siguranță. Între timp, am vorbit cu el și mi-a spus: 'Nea Gigi, am ofertă de 3 milioane de euro pentru 2 ani din Turcia'.

Și mai are una din țările arabe. Una mai mare! I-am zis să se ducă și să facă bani, chiar dacă mi-a promis. Dacă ai oferte bune, l-am îndrumat să se ducă”, a spus Gigi Becali, la Orange Sport.

24 de partide a prins Florin Tănase pentru cei de la Al-Jazira, pentru care a marcat de șase ori în toate competițiile.