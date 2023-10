Florin Pîrvu își pune toate speranțele în Billel Omrani: "Avem mare nevoie de el"

Precedentul meci al arădenilor a adus tot o remiză albă, pe teren propriu, împotriva lui FC Voluntari. Echipa antrenată de Mircea Rednic a câştigat trei puncte în ultimele cinci etape.

Petrolul Ploiești, care venea şi ea după un rezultat de 0-0, în faţa lui Poli Iaşi, a ajuns la patru meciuri consecutive fără gol marcat și nu a mai obţinut o victorie de şase etape, în care are cinci egaluri şi un eşec.

În clasament, Petrolul Ploiești, cu 16 puncte după 12 jocuri, este pe locul 6. UTA Arad are 10 puncte după 11 jocuri şi ocupă locul 12.

Reacția lui Florin Pîrvu după Petrolul Ploiești - UTA Arad 0-0

La finalul partidei, tehnicianul prahovenilor a declarat că nu este mulțumit de rezultatul obținut de echipa sa, trăgând un semnal de alarmă legat de ineficiența din fața porții.

Florin Pîrvu a precizat că speră ca această problemă să se rezolve odată cu introducerea lui Billel Omrani, după pauza competițională.

"E un meci ciudat. Ne-am dorit, am pregătit jocul să îl câștigăm, veneam după o perioadă de secetă din punct de vedere al victoriilor. Azi era o oportunitate bună să reușim să spargem ghinionul. Nu am reușit, din păcate. Două reprize opuse. O repriză în care am marcat, dar VAR-ul ne-a anulat din nou golul.

O repriză în care cei de la UTA au avut situațiile mai clare. O repriză a doua în care am reușit să ne mai echilibrăm, am început să producem din punct de vedere ofensiv, dar încă nu găsim soluțiile bune pentru a înscrie.

Asta vorbeam și acum, Billel este un plus pentru noi, dar are nevoie de timp pentru a se pune la punct cu pregătirea fizică. Sperăm ca după această pauză competițională să îl avem alături de noi, pentru că avem mare nevoie de el.

Urmează meciuri grele, dar trebuie să rămânem optimiști. Nu am câștigat, dar încă ne menținem în mijlocul clasamentului. Vin meciuri grele și orice înfrângere te poate duce în subsolul clasamentului", a spus antrenorul.