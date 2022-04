Jovan Markovic (21 ani) are un sezon excepțional la Universitatea Craiova. Cu 13 goluri în Liga 1, atacantul este golgheterul oltenilor și remarcatul lui Mihai Rotaru. Finanțatorul echipei din Bănie l-a numit „Benzema-ul Craiovei” și a precizat că jucătorul său este golgheterul real al campionatului, având în vedere că din cele 17 goluri înscrise de Florin Tănase (27 ani), 8 au fost marcate în urma unor lovituri de pedeapsă.

Cu toate că traversează cea mai bună formă a carierei, se vorbește destul de des despre problemele cu greutatea ale lui Markovic. Iar legat de acest subiect, și-a exprimat părerea, la Ora Exactă în Sport, la PRO Arena, fostul său coechipier. Florin Gardoș (33 ani) a fost coleg cu atacantul atât la Academica Clinceni, cât și la Universitatea Craiova, și a dezvăluit că pe lângă fluctuațiile cu kilogramele, Markovic l-a impresionat încă de la 17 ani.

Gardoș: „Nu se poate! Ce caută aici?”

„Îl cunosc mult prea bine. Markovic mi-a fost coleg și la Craiova. În perioada aceea, eu veneam din Anglia, știam bine jucătorii U21 pentru că jucam la U21 în ultima perioadă. Când l-am văzut pe Markovic, care avea 17 ani, am zis: 'Nu se poate! Ce caută aici?'. Mi s-a părut ceva wow. La 17 ani avea fizic, calități extraordinare, execuții, goluri, chiar părea ceva wow.

În schimb are problema asta cu greutatea. Nu știu ce îi place, dar am avut discuții o grămadă. În prima fază, când eram încă la Craiova mereu îmi spunea Devis Mangia: 'Vorbește cu el, vorbește cu el! Ai grijă de el!'. Am mai avut discuții. Pe urmă a venit la Clinceni și îmi doream să ne ajute, chiar ne-a ajutat foarte mult, a avut din nou perioada în care nu prea a avut grijă de corpul lui. Acum, la Craiova, cred că îl țin foarte strict, pentru că arată mai bine și performează mai bine”, a declarat Florin Gardoș la Ora Exactă în Sport, la PRO Arena.

Jovan Markovic ocupă locul 3 al golgheterilor din Liga 1, la egalitate cu Andrei Ivan (25 ani), ambii cu 13 goluri. Podiumul este completat de Florin Tănase, cu 17 reușite, și Jefte Betancor (28 ani), cu 16 goluri.