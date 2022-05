de Florin CARAMAVROV

Actualmente antrenor la Ceahlăul Piatra Neamț, în Liga a treia, „Piticul”, cum i se spune, e convins că Dinamo se va impune în barajul de menținere/promovare în Liga 1: „Dinamo e favorită, sper din toată inima să câștige. E diferență destul de mare între echipele din Liga întâi și cele din Liga a doua. Eu îmi doresc ca Dinamo să rămână în prima ligă, dar problema e ce va face după.

Ok, trec de barajul ăsta acum, rămân în Liga 1, dar ce fac mai departe? Le trebuie cel puțin 10 milioane de euro pentru a se pune pe picioare. Plus datoriile din urmă, care sunt foarte mari și trebuie plătite. Ar trebui să vină un multimilionar, care să plătească tot, iar Dinamo s-o ia de la capăt”.

„Fără fani, Dinamo nu mai exista acum”

Întrebat de ce crede că echipa din „Ștefan cel Mare” a ajuns în situația actuală, să joace baraj de menținere în Liga 1, Petre a fost tranșant: „Este nota de plată a ultimilor ani, în care profesionalismul și disciplina omului care se pricepe la fotbal au lăsat de dorit. Când preiei o istorie în care s-au făcut performanțe extraordinare, și înainte de Revoluție, și după, iar tu distrugi, deja este strigător la cer. Noroc că Dinamo a avut un mare avantaj în ultima perioadă, datorită fanilor extraordinari pe care îi are. Dacă aceștia nu aduceau bani de la ei, Dinamo nu mai exista acum”.

Și apropo de suporterii „câinilor”, aceștia visează la o revenire a lui Mircea Lucescu la club, poate nu ca antenor, dar posibil ca și coordonator sau, de ce nu, manager. Florentin Petre și-a spus părerea și despe posibilitatea întoarcerii lui Il Luce la Dinamo: „Dacă va veni, posibil va atrage și investitori. Nu cred că dânsul și-ar permite să investească din buzunaul propriu. Nimeni nu își permite asta. A, că va ajuta cu o anumită sumă, e posibil, dar nu să aducă bani pentru a face performanță. Dinamo are nevoie de un grup de firme care să o susțină. Nea Mircea cu siguranță va veni, cu sfaturi, să învețe un antrenor tânăr...”

Cu Florentin Petre în echipă, Dinamo a câștigat eventul în 2000 și în 2004!

Dinamo joacă azi turul barajului de menținere în Liga 1 în compania divizionarei secunde Universitatea Cluj. Meciul se dispută pe Cluj Arena, de la ora 20.30, returul fiind progamat pe 29 mai, în „Ștefan cel Mare”.

„Se va face un stadion nou, modern, e musai să existe și o echipă cel puțin cum eram noi până prin 2008. Dar cum au reușit să rezolve toate problemele de până acum, probabil că o vo rezolva și pe asta” - Florentin Petre

Citiți luni un interviu amplu cu Florentin Petre despre perioada petrecută la Dinamo, despre visul său de antrenor și despre cei trei băieți ai săi.