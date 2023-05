Sosit la FC Botoșani în decembrie 2022, Flavius Stoican a reușit să îi salveze pe moldoveni de la retrogradare. Cu o rundă înainte de finalul play-out-ului, echipa se află pe locul 12, ultimul care asigură salvarea.

Flavius Stoican își încheie contractul cu FC Botoșani. Mesajul antrenorului

În presă au apărut tot mai multe informații potrivit cărora Flavius Stoican ar urma să plece de la FC Botoșani , iar în locul său să revină Marius Croitoru . Întrebat despre aceste zvonuri, Stoican a transmis că înțelegerea sa va ajunge la final în iunie, iar până în prezent nu a avut o discuție concretă despre viitorul său.

"Eu am contract până pe 30.06, în acest an. Obiectivul meu a fost menținerea echipei în prima ligă. Când am venit, știți în ce situație eram. Nu vreau să acuz pe cineva. Este o realitate.

Plus că jucam cu CFR, FCSB, CSU, iar noi din toate astea am luat 4 puncte. Obiectivul meu a fost menținerea în prima ligă, iar contractul se încheie pe 30 iunie.

Mai departe, am avut o înțelegere. Dacă lucrurile sunt în regulă, vom continua. Dacă nu, nicio problemă, eu sunt mulțumit, împăcat pentru acești băieți. Au dat mai mult decât maxim, bravo lor", a spus Flavius Stoican.