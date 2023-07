Șansele ca meciul FCSB - Dinamo, partidă din etapa a doua a Superligii, să se dispute pe arena din Ghencea au scăzut substanțial după anunțul făcut de Mihai Stoica, la Orange Sport, săptămâna trecută.

Deși premierul Marcel Ciolacu l-a ajutat în primă fază pe Gigi Becali să-și îndeplinească visul de a juca pe arena de 100 milioane de euro, o clauză a celor de la CSA Steaua privind închirierea stadionului devine obstacol pentru FCSB.

Până să se decidă unde se va juca meciul FCSB - Dinamo, apele sunt agitate la nivelul fanilor. Pe diverse rețele sociale au apărut mai multe informații potrivit cărora suporterii celor de la CSA Steaua și-ar fi pregătit un plan pentru sâmbătă în cazul în care FCSB ar deveni gazda confruntării. Rivalitatea dintre galerii și potențialul scandal a fost comentat de Gigi Becali.

"Eu nu am treabă cu ei, se sperie ei, dar dacă e Arena Națională liberă eu mă duc, nu am nevoie de scandal, dar știi care e situația? Cineva trebuie să spună, dacă Ciolacu are puterea asta, să zică: 'gata, mă, stop!'.

Eu administrez, dați stadionul lui Becali, să aducă bani și din Europa cum a mai adus sute de milioane din calificări în țara românească, în contul băncii din România, 200 de milioane, să ne bucurăm și noi'. Aici sunt toate contra omului, dacă sunt milioane cu FCSB, lasă, mă, omul să joace!

Ce tâmpenia lumii e în România asta! Nu îți vine să crezi! Nu vine unul cu putere, a venit Ciolacu, a zis, dar trebuie să aibă putere, să spună: 'gata, mă, desființați, lăsați omul să joace'. Nu am avut stadion, jucăm colo-colo, m-a descurajat, m-a slăbit. (n.r.: - dacă îl invită pe Ciolacu la meci în Ghencea) El are oricând o lojă acolo, doar trebuie să dea un telefon și e primit", a declarat Gigi Becali, luni dimineață.

În cazul în care FCSB nu va putea organiza meciul pe arena din Ghencea, sunt șanse mari ca partida cu Dinamo să se dispute pe Arcul de Triumf (8.000 de locuri).