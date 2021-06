FCSB nu mai merge in Olanda! Decizie de ultima ora a clubului: cantonament in Berceni

Obisnuita sa mearga la 5 stele pentru pregatire, FCSB va numara doar stelele din propria baza de pregatire in aceasta vara.

Conform Fanatik, ros-albastrii nu vor mai pleca din tara in perioada de cantonament. Se vor antrena la baza din Berceni, sub coordonarea antrenorilor si a preparatorului fizic Thomas Neubert. FCSB ar fi trebuit sa mearga in Olanda, dar a renuntat din cauza restrictiilor impuse de pandemie. Nu va urca nici la munte, cum au ales alte cateva cluburi din Liga 1, ci va ramane la baza proprie, unde beneficiaza de cele mai bune conditii.

FCSB n-a mai luat titlul din 2015, cand antrenor era Costel Galca. Astra, Viitorul si de 4 ori CFR au castigat campionatul in ultimii 6 ani.