Cum se schimba primul 11 al FCSB dupa transferurile facute de Becali vara asta! 3 nume noi in echipa de start

Becali i-a adus in aceasta vara pe Vucur, Alex Cretu, Cordea si Ondrasek la FCSB.

Patronul echipei a anuntat doua prioritati in campania de achizitii: centrul apararii si postul de varf impins. Pe ambele posturi a gasit intariri. "Vreau fundasi inalti, sa nu mai dea nimeni cu capul de langa ei la cornere", a explicat Becali strategia pentru defensiva. Au venit la cost zero Alex Cretu, care va fi reprofilat din mijlocas central, si austriacul Vucur, transferat din liga a 3-a germana.

Numai Cretu va fi, insa, titular in prima faza. In viziunea lui Becali, cel mai bun cuplu in acest moment pentru apararea FCSB este Alex Cretu - George Miron. Vucur va fi optiune de backup, alaturi de Iulian Cristea.

Tot in primul 11 e asteptat si cehul Ondrasek, adus de la Plzen. Becali a anuntat ca transferul e rezolvat. Si varful de 32 de ani a venit tot liber, asa ca nu-l va costa pe Becali decat salariul lunar.

Chiar daca n-a fost cumparat acum, portarul Tarnovanu va fi si el o surpriza in echipa de start. Transferat inca din 2019 de la Iasi, Tarnovanu a fost folosit sezonul trecut la FCSB 2, in liga a 3-a. Evolutiile consistente l-au impins catre prima echipa in finalul sezonului. In campania urmatoare, sunt sanse mari ca Tarnovanu sa-i conteste pozitia de numar 1 lui Andrei Vlad. Goalkeeperul de 21 de ani e asteptat sa primeasca minute in campionat. Cel mai probabil, pentru partidele europene va fi preferat Straton.

Cum poate arata primul 11 al FCSB la reluarea sezonului: Tarnovanu - Vali Cretu, Miron, Alex Cretu, Radunovic - Olaru, Ovidiu Popescu, Tanase - Morutan, Ondrasek, Octavian Popescu