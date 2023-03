FCSB, interdicție la transferuri!? Vicecampioana a lămurit subiectul

FCSB nu mai avea voie să facă transferuri, potrivit as.ro, după ce „nu a achitat o indemnizaţie de formare pentru un jucător, care ţinea de un club din străinătate care s-a desfiinţat între timp”. Oficialii vicecampioanei au rezolvat rapid problema, potrivit sursei citate.

Știrea inițială:

Deși este vorba de o sumă de doar câteva mii de euro, potrivit sursei mai sus citată, celor de la FCSB le-a fost imposibit să achite, deoarece în momentul în care au încercat să facă asta le-a fost pus la dispuziție un cont al unei persoane fizice, roș-albaștrii refuzând să facă plata în aceste condiții.

FCSB nu are voie să mai facă transferuri

Gigi Becali a anunțat că vor urma transferuri la FCSB în vară dacă echipa va câștiga titlul sau dacă va ajunge în competițiile europene, în consecință, vicecampioana va trebui să găsească o soluție de rezolvare a problemei până în vară.

„Sunt jucători, dar nu are rost să vorbesc acum. La ora asta nu mă interesează să dau bani. În play-off sau dacă luăm campionatul, normal că faci investiții, 3-4 jucători, dar așa nu. Eu nu mă hazardez”, a declarat Gigi Becali, cu o lună în urmă.

„Gigi Becali e al doilea tată pentru mine!” Un fost jucător de la FCSB, dezvăluiri despre relația cu patronul

Fostul căpitan al roș-albaștrilor, Florin Tănase, acum la Al Jazira, a dezvăluit că nu a tăiat punțile de legătură cu Gigi Becali, omul de afaceri care nu a mai luat titlul în Liga 1 din 2015, de când FCSB era condusă de pe bancă de Constantin Gâlcă.

„Ţin legătura cu nea Gigi, vorbim la o săptămână sau două. Am rămas în relaţii foarte bune cu dânsul. Nu am vorbit despre subiectul acesta, ce antrenor va aduce, cu licenţă. Relaţia cu nea Gigi e una foarte bună. Am rămas în relaţii foarte bune. Pot să zic că este al doilea tată pentru mine, m-a ajutat foarte mult. Îmi doresc ca anul acesta să câştige campionatul”, a spus Florin Tănase - mai multe detalii AICI.