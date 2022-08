FCSB - FCU Craiova 1-1 | Nici nu a intrat bine și a marcat. Reacția spectaculoasă a lui Joonas Tamm la finalul meciului

Duelul de pe Arena Națională nu a fost atât de satisfăcător precum a fost victoria cu Saburtalo Tbilisi. La al doilea meci oficial pe banca tehnică a FCSB-ului, Nicolae Dică nu a putut decât remiza cu echipa lui Adrian Mititelu.

Joonas Tamm, unicul marcator al grupării "roș-albastre", l-a înlocuit la pauză pe Rachid Bouhenna și, la doar câteva minute, a reușit să-l învingă pe Robert Popa și să deblocheze tabela.

Golul său a fost după îngropat de lovitura de la punctul cu var a lui Andrea Compagno, din minutul 59. Tamm a vorbit la conferința de presă de după meci și a spus că se simte bine că a înscris, dar scorul este dezamăgitor.

Joonas Tamm, după FCSB - FCU Craiova

„M-am simțit foarte bine, chiar m-am simțit (n.r. să marchez). Cred că e puțin dezamăgitor (n.r. - că am făcut egal), pentru că am avut câteva șanse, ar fi trebuit să dăm mai multe goluri. Am creat multe șanse. Am mai jucat la 9:45, dar așa târziu niciodată.”, au fost cuvintele lui Tamm.

FCSB - FCU Craiova 1-1

FCSB: Târnovanu - Ov. Popescu, Dawa, Bouhenna (Tamm 46’), Radunovic - Ad. Şut, Oaidă - Cordea, Olaru (Mamut 88’), Fl. Coman - I. Stoica (Oct. Popescu 68’). Antrenor: Nicolae Dică

FCU Craiova: R. Popa - Negru, Duarte, Paramatti, Huyghebaert – Achim (Marquet 74’), Asamoah – Baeten (Chiţu 74’), Bauza (R. Grigore 90’), Van Durmen (Enache 82’) – Compagno. Antrenor: Marius Croitoru

Cartonaşe galbene: Dawa 57, Radunovic 63 / Huyghebaert 25, Asamoah 36, Achim 41, Baeten 68, Compagno 90+7

Arbitri: Adrian Cojocaru - Sebastian Gheorghe, Adrian Vornicu – Andrei Moroiţă / Arbitri VAR: Ovidiu Haţegan - Imre-Laszlo Bucşi