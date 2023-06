Internaționalul a dezvăluit în cadrul primei conferințe de presă în calitate de jucător al FCSB-ului ce l-a convins să semneze cu vicecampioana României.

Gigi Becali: ”Mi-au zis că nu se așteptau la asta”

Băluță a fost primul transfer efectuat de FCSB în această perioadă de mercato și a lăsat o impresie bună la antrenamente, sub comanda lui Elias Charalambous.

Cel puțin așa susține Gigi Becali, patronul FCSB-ului, care spune că staff-ul tehnic nu se așteapta la o astfel de prestație din partea jucătorului.

"Au zis că este peste așteptări. Mi-au zis că nu se așteptau așa. Eu știam. Chiar să refereau la ceea ce eu spunea, explozie. Eu caut un mijlocaș care atunci când are un culoar, să urce cu mingea la picior. Asta face Băluță", a spus Gigi Becali.

Alex Băluță: ”Trădător? E un cuvânt prea mare”

Băluță a fost ”apostrofat” de fanii Craiovei și a fost întrebat direct, la conferința de presă, dacă se teme că vă rămâne cu eticheta de ”trădător”.

„E un cuvânt prea mare, cred. N-am trădat cu nimic, întotdeauna am fost în relații foarte bune, am fost deschis tot timpul cu Craiova.

Am vorbit tot timpul în față, nu am reușit să găsim o variantă și asta a fost, am ales ceea ce a fost mai bine pentru mine și pentru familia mea. Nu văd nicio trădare”, a spus Alex Băluță.