F91 Dudelange din Luxemburg a câștigat și manșa secundă din turul 1 preliminar al Conference League, 3-2 în deplasare cu St. Patrick's Athletic din Irlanda (după succesul 2-1 din meciul tur), dar goalkeeper-ul Didier Desprez s-a făcut de râs cu o execuție rarisimă.

Portarul, aflat în afara careului, a încercat să respingă o minge înaltă cu capul, dar a deviat balonul greșit, pe spate, pentru golul de 1-1 al irlandezilor.

În vârstă de 24 de ani, Didier Pierre Jean-Paul Desprez este nou-venit la Dudelange, cu care a semnat în această lună.

Fost internațional francez de juniori și de tineret, el are în CV echipe ca Lens, Paris FC sau Charleroi.

În 2018, Dudelange o elimina pe CFR Cluj după o dublă halucinantă în Europa League, 2-0 în tur și 3-2 în retur.

???? | The Didier Desprez own goal that's has St. Pat's back in this tie ????#LOI | #LOIEURO pic.twitter.com/krC73K4Pb0