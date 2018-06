FC Voluntari i-a gasit inlocuitor lui Mutu! Surpriza | Cine preia echipa: "Putem spune ca in proportie de 99,99% ne-am inteles!"

FC Voluntari are un nou antrenor. E vechiul antrenor.



Robert Gheorghe, membru in Consiliul de Administratie al FC Voluntari, a declarat ca Niculescu va fi inlocuitorul lui Adrian Mutu.



"Am demarat negocieri cu mai multi antrenori si, in momentul de fata, putem spune ca in proportie de 99,99% ne-am inteles cu Claudiu Niculescu. Nu putem sa uitam performantele pe care le-a facut cu echipa noastra, cunoaste jucatorii, cunoaste modul de lucru. Urmeaza sa revina in aceasta seara in tara (n.red. din vacanta) si maine probabil ca vom parafa contractul. In momentul in care va fi oficial vom avea si noi un comunicat. Am reusit sa aducem deja 2-3 copii din esaloanele inferioare pe care noi ii monitorizam. Din toate experientele trebuie sa invatam ceva si cred ca veti vedea din primele etape ale sezonului urmator o nouă abordare", a declarat Robert Gheorghe pentru SportTotal FM.