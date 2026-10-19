Înfrângerea cu 2-1 în fața Suediei a fost prima în Grupa 4 a urnei valorice ”B” din Nations League. Au urmat 2-4 cu Bosnia, dezastruosul 0-6 cu Polonia și returul 0-1 cu suedezii.

Pentru selecționata lui Gheorghe Hagi au mai rămas, așadar, două meciuri din competiția UEFA. Retururile cu Polonia (14 nov., ora 21:45) și Bosnia & Herțegovina (17 nov., ora 21:45).

”Ți-a plăcut vreun jucător de la națională?” Ilie Stan, fără menajamente după meciurile României

În cadrul unei intervenții telefonice la VOYO SPORT LIVE, Ilie Stan, fost internațional român, a semnalat faptul că nu a fost impresionat de niciun tricolor în meciurile din Nations League.

”(n.r. - Ți-a plăcut vreun jucător de la națională?) Sincer, nu. În momentul de față, nu. Raportat la ceea ce ne dorim noi, situația de astăzi este foarte grea. Nu am văzut vreun jucător care să facă diferența. Este dureros, dar asta este, ce să facem”, a spus Ilie Stan.

Cât costă biletele la România - Polonia

Gică Hagi își dorește revanșa în fașa polonezilor, după ce la Varșovia i-au administrat naționalei României o înfrângere usturătoare, scor 0-6.

FRF a anunțat prețurile biletelor pentru ultimul meci al naționalei României de acasă din acest an și din această grupă de Nations League. Acestea pornesc de la 50 de lei și pot ajunge la 130 de lei.

„Duelul cu Polonia va fi pentru tricolori ultimul meci al anului în fața propriilor suporteri. Și șansa unei revanșe, după eșecul categoric din tur, când naționala noastră a evoluat în zece mai bine de o oră.

La trei zile după partida de pe Arena Națională, în 17 noiembrie, România va disputa ultimul joc din grupă în Bosnia-Herțegovina.

Prețul biletelor este cuprins între 50 RON (peluze) și 130 RON (tribunele 1 și 2, central), iar tinerii vor avea parte de o reducere. Atât copiii cu vârsta sub 15 ani (10 RON), cât și tinerii între 15 și 24 de ani (30 RON), vor beneficia de un preț preferențial în momentul achiziționării biletelor.

În momentul achiziționării, pentru fiecare bilet va fi aplicată o taxă de procesare de 2 RON”, apare pe pagina oficială a FRF.