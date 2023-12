FC Bayern anunță întăriri: ”Nu va fi ușor chiar deloc”

După 15 meciuri desfășurate în primul eșalon al Germaniei, FC Bayern Munchen a înregistrat 38 de puncte. În consecință, formația dirijată de Thomas Tuchel a obținut până acum 12 victorii, două rezultate de egalitate și o înfrângere.

Thomas Tuchel a vorbit despre situația de la club și a subliniat faptul că în perioada de mercato din iarnă FC Bayern va transfera câțiva jucători, pentru a întări lotul și a continua drumul spre al 12-lea titlu consecutiv al ”bavarezilor” în Bundesliga.

”Lucrăm la transferuri. Sperăm să ne consolidăm lotul în iarnă. Nu va fi ușor, pentru că perioada din ianuarie e mai dificilă decât cea din vară. Dar ne încredem și în calitatea angrenajului pe care-l avem deja”, a spus Thomas Tuchel, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

???? Tuchel: "We're working on new signings. We will hopefully improve the squad in winter".

"It's not going to be easy because the January window is always more difficult than the summer. But at the same time we'll trust the quality we have". pic.twitter.com/lKAgr3M3bu