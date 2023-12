Jucător la Steaua București/FCSB în perioada 2011-2016, Alex Chipciu a avut rezultate importante cu gruparea roș-albastră, iar de-a lungul timpul s-a arătat de mai multe ori un susținător al echipei.

De altfel, jucătorul de la U Cluj a dezvăluit că în vară a fost la un pas de a se întoarce la FCSB, însă a ales să rămână în Ardeal, mai ales din considerente personale.

Mirel Rădoi, modelul lui Alex Chipciu

Internaționalul român a dezvăluit care au fost jucătorii care au avut o însemnătate aparte pentru el, Mirel Rădoi aflându-se în top.

"Eu am lucrat și cu Mirel la Steaua. A fost liderul suprem pentru mine. Ok, a fost Adrian Ilie când eram mic sau Marius Lăcătuș, dar apoi când a plecat Mirel de la FCSB, am plâns. Am avut o relație fabuloasă cu el când era antrenor. E un tehnician foarte foarte bun, doar că minusul lui este că are prea mare personalitate și nu acceptă nimic. Dacă se întâmplă ceva ce nu îi convine, și-a luat jucăriile și a plecat", a povestit Alex Chipciu, în cadrul emisiunii Arena SPORT.RO.



Alex Chipciu, la Arena SPORT.RO (21.12.2023) pe www.sport.ro