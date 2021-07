FC Argeș a adus un fotbalist crescut de Inter! Înlocuitorul lui Malele, jucător cu un CV interesant

Din articol CV impresionant

Piteștenii încearcă să-și regăsească forma din sezonul trecut.

Elvețianul Cephas Malele a înscris 18 goluri pentru FC Argeș în stagiunea precedentă. Conducerea piteștenilor nu l-a putut convinge să rămână. A încercat să îl înlocuiască cu portughezul Jucie Lupeta, dar acesta a dezamăgit în primele partide din acest sezon.

Ahmed Said, atacant ghanez cu cetățenie italiană este noul jucător al celor de la FC Argeș, iar misiunea sa de a-l înlocui pe Malele va fi una dificilă, mai ales că fotbalistul elvețian a fost decisiv în foarte multe partide din sezonul trecut al Ligii 1.



CV impresionant

Produs al academiei celor de la Inter Milano, Ahmed Said a evoluat in 5 partide in Serie A, reușind un gol și o pasă decisivă, toate insă în tricoul celor de la Genoa. Cea mai bună formă a carierei a întâlnit-o pe când evolua pentru Hajduk Split, intre 2016 și 2019, reușind 29 de goluri si 16 pase decisive în 89 de partide.

În stagiunea precedentă, Said a fost legitimat la Rio Ave, formație care însă nu s-a bazat foarte mult pe serviciile sale, folosindu-l în doar 101 minute, în 4 partide, iar la finalul sezonului portughezii l-au lăsat să plece liber de contract.