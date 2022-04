”Favoritul” lui Becali pune presiune: ”Statul acasă nu-mi face bine”

Ilie Poenaru a devenit rapid unul dintre cei mai în vogă antrenori din fotbalul românesc. Gigi Becali a recunoscut recent că acesta ar putea fi antrenorul FCSB în viitor.

Fostul antrenor de la Academica Clinceni și Gaz Metam Mediaș este în prezent liber de contract, dar așteaptă să semneze, cât de curând, cu o altă echipă.

Antrenorul de 45 de ani a vorbit despre începuturile din cariera de antrenor și despre cum a reușit să o transforme pe Academica Clinceni, echipă cu care a ajuns în playoff în ediția precedentă a Ligii 1.

”Încerc să umplu timpul, în primul rând cu familia, să dau mai multă atenţie copilului. Încerc să studiez cât mai mult, să urmăresc pe cât posibil toate meciurile din campionatul nostru, din Europa. Vreau să fiu la zi. Este timp foarte scurt, trece repede şi am rămas surprins că nu am timp deloc.

Ilie Poenaru: ”Statul acasă nu face bine”

Statul acesta acasă nu face bine. Îmi doresc să revin, dar trebuie să fiu foarte atent şi să pun în balanţă. Ştiu ce vreau, este foarte important. Am ajuns să cunosc atât de bine fotbalul nostru şi Liga 1 şi trebuie să fiu foarte atent ceea ce aleg pentru că ştiu ce îmi doresc. Trebuie să ajungem la un numitor comun eu şi clubul.

Am reuşit să fac performanţă la Academica Clinceni alături de staff, jucători şi oficiali. După plecarea mea, n-a ţinut de mine pentru că sunt chestii administrative, pe care nu puteam să le gestionez. Pe Mediaş am preluat-o în plin campionat, am schimbat-o în totalitate, i-am dat o identitate şi lucrurile începuseră să meargă spre foarte bine. Fără falsă modestie, cred că dacă eram şi rămâneam la Mediaş şi lucrurile erau cât de cât normale, nu rezolvate, nu aveam probleme cu retrogradarea.

Am venit în returul din Liga a II-a în sezonul 2017-2018. Am schimbat o mare parte a lotului atunci. Erau mulţi jucători necunoscuţi atunci, care acum au ajuns la un nivel foarte bun în Liga 1. În şase luni am creionat un lot foarte bun şi în sezonul viitor, cu alţi copii de la FCSB, am reuşit să facem o echipă capabilă să se bată la promovare.

Nu am fost luaţi în seamă de nimeni, dar au apărut rezultatele şi au şi continuat. Ne-am dat şansa că avem şansa să mergem în Liga 1. Am tăcut din gură, ne-am văzut de treabă. I-am lăsat pe alţii să se lupte: U Cluj, Petrolul… Noi am ajuns pe primele locuri şi am reuşit să promovăm.

Pornim de la momentul în care am evitat retrogradarea. Nimeni nu ne dădea nicio şansă atunci. Ne doream mai mult, să fim o echipă care să nu se gândească la evitarea retrogradării. Clar că pretenţiile au crescut. Pentru tot ceea ce am făcut şi pentru infrastructura propice performanţei, anumiţi jucători care au avut performanţe cu FCSB sau alte cluburi au vrut să rămână aproape de Bucureşti şi au văzut că sunt lucrurile foarte serioase la Clinceni. Şi-au exprimat dorinţa de a veni. Trebuia să se mărească plafonul salarial pentru că erau jucători cu nume, jucători cu CV-uri, pe care nu puteai să îi aduci pe 2-3000 de euro şi a trebuit să mărim salariile, implicit şi celor care au reuşit să evite retrogradarea”, a povestit Ilie Poenaru, pentru Fanatik.

Ilie Poenaru a debutat ca antrenor pe banca lui FC Voluntari, iar mai apoi a mai trecut pe banca echipeu U19 a lui Dinamo, urmând ca mai apoi să semneze cu Academica Clineni și Gaz Metan Mediaș, de care s-a despărțit pe 17 februarie 2022.